Hierro: «Nosotros somos otra cosa más que músculo» Hierro, abrazado a Saul durante el entrenamiento. / REUTERS Se reivindica como seleccionador, cree en el estilo pero no se fía de Marruecos y pide al grupo «estar con la luces encendidas» para clasificarse. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kaliningrado Domingo, 24 junio 2018, 20:54

Fernando Hierro sólo tiene un año de experiencia como entrenador, apenas dos partidos de seleccionador pero esos «30 años rodeado del balón» le permiten salir a una sala de prensa rodeada de periodistas y lanzar varios mensajes claros, los mismos que antes ha trabajado con sus futbolistas: no están matemáticamente clasificados y deben «tener las luces encendidas» porque «nadie les va a regalar nada». Hierro, que recordó que él no fue capaz de superar los cuartos de final en sus cuatro participaciones en la Copa del Mundo (de hecho, no pasó la primera fase en Francia 98), insiste que antes de hacer cábalas sobre los posibles cruces, aparentemente más sencillos, siendo primeros de grupo, España debe aún clasificarse.

Para ello bastará con un punto. Aunque no piensa en otra cosa que «hacer un buen partido y sumar tres puntos» en un encuentro «complejo y difícil» ante Marruecos. «Sabemos que es una selección muy buena. Se clasificó tras muchos años. Cuando analizas el primer partido, lo pierden en el minuto 93 por un autogol tras muchas ocasiones. Y hacen un muy buen partido ante Portugal. Es un rival difícil y tiene mucha movilidad. Le gusta correr en transiciones. Sabemos que tenemos que parar transiciones y eso pasa por nuestras virtudes. Hay que tener fe y no pensar en cómo puede plantear el partido Marruecos. Nosotros no podemos equivocarnos, debemos estar con las luces abiertas; tener los ojos muy abiertos. Este es el Mundial de la igualdad, a todas las selecciones le están costando mucho y sólo hay que ver el porcentaje altísimo de córners y penaltis. El fútbol es más igual afortunadamente. Todos están preparados y eso es beneficio para nuestro deporte», avisó.

Hierro, que no está preocupado por el césped del estadio pese a tener que entrenar en la previa en otro campo, negó autogestión en el vestuario - «desde que me puse el chandal soy el entrenador»- y recordó que lucharán por la clasificación para octavos siendo fieles a los principios del grupo. «Nosotros somos otra cosa más que músculo, tenemos nuestro físico y condiciones. Lo de los músculos no va para nosotros. Si tenemos que basarnos nosotros en el músculo... Confiamos en nuestras condiciones y fortalezas. Lo que tenemos que tener es confianza en nosotros mismo en nuestras condiciones y en nuestra personalidad. Nosotros somos un equipo, nos gusta tener el balón», defendió.

El malagueño, que alabó a su paisano Isco por su «calidad» y «esfuerzo» en la combinación, no se mostró preocupado por los finales del equipo en este torneo. «No me preocupa que nos lleguen tanto. Son lances del juego. Debemos tener confianza en nosotros mismos. Somos un equipo. Intentamos defender y los demás equipos también juegan. Debemos parar sus transiciones. Debemos tener fe en nuestras posibilidades y en lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo», antes de pasar por encima de estadísticas y gafes. «Mañana (por el lunes) es nuestro momento, el momento del grupo y de nuestra selección. Tenemos que luchar por ser primera de grupo. No podemos perder el tiempo en el pasado. Las estadísticas están para romperse y nuestro foco es mañana (por el lunes)», apuntó antes de incidir que él no estuvo como director deportivo en la debacle de España en Brasil en 2014.

Y cada vez que se le preguntó por las opciones de clasificación siendo primeros de grupos dejó caer la misma idea: España no está clasificada. ««Vamos a intentar hacer un buen partido y a lo nuestro. Tenemos bastante con los nuestro y con Marruecos. Matemáticamente no estamos clasificados. Para ser campeón del mundo hay que ganar a las mejores; ganar a casi todos. No se puede elegir por un sitio o por otro», vaticinó antes de recordar que el grupo cree «en el Fair Play y lo que se tenga que ganar que sea dentro del campo. No nos podemos confundir. Vamos día a día y ojalá nos quedemos el cuarto, el quinto, el sexto... No podemos pensar en el cuarto antes que en el tercero», insistó.