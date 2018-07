Uruguay, feliz construyendo un muro contra Francia Godín es la gran referencia de la defensa uruguaya. / Reuters Lleva cinco partidos sin encajar un gol de los 'bleu', a los que dejaron fuera de 2002 y 2010 tras dos empates en la fase de clasificación RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial. Nizhny Nóvgorod Jueves, 5 julio 2018, 17:15

«Damos nuestras vidas en cada balón, nuestro país es pequeño pero tiene un gran corazón», avisa Lucas Torreira a Francia. «Uruguay depende del nivel colectivo», recuerda Luis Suárez cuando le preguntan por el éxito en Rusia de la selección charrúa, que con cuatro victorias seguidas iguala un récord del glorioso torneo de 1930. «Todo el equipo se sacrifica. Es un poco lo que es este grupo, donde defienden todos. Somos un grupo muy fuerte y muy unido», insiste Sebastián Coates. Francia tiene en sus filas varios de los futbolistas más caros del mundo pero eso no asusta a Óscar Washington Tabárez. «Si nos rendimos ante la capacidad que tienen, ¿para qué vamos a jugar? Hay que afrontarlo con la motivación de enfrentarnos a grandes jugadores. Estamos en el lugar que queríamos, pero quizá no en el que pensaba la mayoría, eso lo tengo claro también», explicó tras ganar a Portugal.

La 'celeste' tiene claro el mensaje de su maestro: «No es determinante tener la posesión para obtener la victoria» y de esa manera consiguieron el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, aunque no necesariamente será su táctica en el futuro. «Mientras no podamos tener la pelota, hay que ser fuertes en defensa. Tenemos grandes jugadores con esas capacidades. Si a Francia se le dan espacios es difícil, haremos lo que podamos, que creemos que es mucho», avisó sin ni siquiera mencionar que su equipo solo ha encajado un gol en los últimos siete partidos. «Será un partido muy duro porque Uruguay encaja muy pocos goles, solo uno en este Mundial. Eso demuestra su fortaleza», considera Blaise Matuidi, sancionado y por cuyo puesto pelean Tolisso, Lemar y Fekir.

Más recurrente incluso estos días en la concentración francesa ha sido recordar que llevan cinco partidos sin meter un gol a Uruguay. 396 minutos, para ser exactos. Los más recientes fueron amistosos (0-0 en Le Havre y 1-0 en Montevideo) pero dos de esos encuentros fueron en un Mundial, donde Uruguay no conoce la derrota con Francia: un 0-0 en el desastre de la entonces vigente campeona (en Corea y Japón) que ya había perdido el partido inaugural contra Senegal y en 2010, también en la fase de grupos, repitieron marcador. «A veces, jugar contra Uruguay es frustrante, porque no da espacios», recuerda Florent Malouda, presente en Sudáfrica.

Dos 0-0 dramáticos para Francia

Francia tampoco pasó a octavos mientras que los de Tabárez, liderados por Diego Forlán, MVP del torneo, y con jugadores como Suárez, Cavani o Godín en sus filas accedieron hasta semifinales. «Trabajamos muchísimo para alcanzar el resultado y contener al rival», avisa el capitán del Atlético. Por tanto el último gol galo a 'la celeste' data de 1985, en París (2-0). Godín, por ejemplo, no había nacido mientras que Platini y Francescoli eran las estrellas de ambos equipos, que también se midieron en la Copa Mundial de 1966 con triunfo por 2-1 de los americanos y en los lejanos Juegos Olímpicos de París 1924, con goleada visitante por 1-5. Por tanto, en ocho enfrentamientos, Uruguay ha ganado tres, ha empatado cuatro y Francia sólo ha vencido en uno.

En el equipo de Deschamps saben que este partido no se parecerá en nada al visto ante Argentina (4-3) y sí al de Perú de la fase de grupos, resuelto con un gol de rebote de Kylian Mbappé y en el que los sudamericanos tuvieron varios ocasiones de empatar. El propio Antoine Griezmann avisó que intuye «un partido cerrado» con un fútbol «agobiante y aburrido». Incluso llegó a ironizar con el posible sustituto del lesionado Edinson Cavani, el punta del Girona Cristian Stuan,i al que definió como «otro atacante pegajoso que va a defender muchísimo».

En la concentración de Uruguay no les preocupa que se les tilde de defensivos. Están por encima de todo eso. «Vamos a hacer nuestro trabajo, tratar de estar compactos, hacer nuestro juego y defender todos juntos porque ellos tienen un potencial muy grande en ataque. Habrá que trabajar mucho defensivamente. Siempre pensamos en hacer que los rivales puedan jugar poco. Es una cosa que genera incomodidad. Es un buen arma que tenemos. Intentamos estar siempre juntos para no tener la obligación de hacer faltas que no sean necesarias», considera Rodrigo Bentancur.

Saben los uruguayos de la velocidad de Mbappé, por lo que intentarán limitar que pueda correr. «Tenemos que tener solidez defensiva. A Mbappe no hay que darle espacio por su velocidad. Con mucho espíritu y sacrificio, defendiendo en bloque, lo va a tener complicado», vaticina Diego Laxalt.

