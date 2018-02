'Operación Soulé' La FIFA confirma que España irá al Mundial al no ver injerencia gubernamental 00:20 La secretaria general de la FIFA, Fatma Moura, con el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo / Foto: CSD | Vídeo: Atlas El organismo entiende que el Gobierno actuó para salvaguardar el interés del fútbol español y el respeto a las normas, la transparencia y la buena gobernanza pero pide que se aclare cuanto antes la situación de la FEF RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 5 febrero 2018, 19:19

Nadie temía realmente por ello, pero la FIFA confirmó que España, clasificada de manera brillante para el Mundial de 2018 y que desde antes de Navidad no temía ninguna represalia pese a la carta recibida días antes, estará en Rusia. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, junto con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, estuvieron reunidos en la sede del Ministerio con la Secretaria General de la FIFA, Fatma Samoura, y el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Juan Luis Larrea junto a la secretaria general, Esther Gascón. Samoura escuchó y pidió que se normalice la situación de la FEF, agitada tras la detención de Ángel María Villar el pasado 22 de julio.

La reunión, según explicó el propio CSD, se ha producido "en un clima de plena colaboración y en ella se ha abordado la situación actual de la FEF. Ambas delegaciones han coincidido en la necesidad de que se solucione lo antes posible y por los cauces legales establecidos la excepcional situación en la que se encuentra la RFEF para salvaguardar el interés del fútbol español y el respeto a las normas, la transparencia y la buena gobernanza. Los asistentes han reconocido también el trabajo desarrollado por la RFEF, que está garantizando la total normalidad en el fútbol español".

La FIFA, además de confirmar un billete mundialista del que nadie dudaba, ha pedido que se normalice la situación de la FEF. Así, la institución española sigue pendiente de que el Consejo de Estado decida la ratificación, o no, de la actual Asamblea.

La FIFA pide que se aclare la situación de una FEF que está a la espera de que el Consejo de Estado, en las próximas horas, ordene la repetición de todo el proceso electoral para formar una nueva asamblea que elija presidente o mantenga la actual

Lo que el TAD plantea, en principio, es que se repita el proceso electoral entero, por lo que dependiendo de su resolución se podrá iniciar el plazo para presentar candidaturas a partir del 12 de febrero. «Lo normal es que a partir del 12 de febrero se pueda iniciar un plazo de candidaturas con sus avales respectivos. Luis Rubiales (expresidente de AFE) se presentará porque lo dijo, pero yo no voy a afirmar nada», señaló antes de no querer confirmar que podría presentarse al cargo. «Faltan fechas y habrá que ver qué pasa. En este momento ni se ha planteado. Cuando se inicie el proceso se hablará con las partes. Si tengo avales y apoyos, seguiría la legislatura, pero no es mi prioridad», apuntó Larrea, que destacó que desde la convocatoria de esas elecciones hasta la elección a presidente pasarían de «treinta a cuarenta días»

Presidente antes del Mundial

Miembros de la Asamblea contrarios a la actual directiva, que es ahora la que compone la Junta Gestora, recuerdan, haciendo una comparativa con las polémicas elecciones de 2017 –ganadas sin rival por Ángel María Villar– que hubo 18 días hábiles hasta la votación del presidente.

Por tanto, esos mismos miembros consideran que si se convocan el 12 de febrero en la reunión que pondría en marcha el proceso electoral, los comicios para este año deberán ser el 12 de marzo una vez transcurridos 20 días hábiles que marca la orden ministerial (Art.18.11) y los estatutos de la FEF (Art.34.8). Larrea explicó hace unos días que, «si todo va con normalidad, habrá un presidente español en el Mundial de Rusia» y que ahora hay un proceso que debe derivar en unas elecciones no más allá del mes de abril, y que serían para completar esta legislatura, hasta 2020. El guipuzcoano cree que en la FEF se respira «normalidad» y que su personal está «cumpliendo todas las funciones», pese a esa situación de provisionalidad.