Felipe VI bromea con el afeitado de la barba de Isco Isco, sin barba, rumbo a Rusia. / @andresiniesta8 El monarca, que acudió a despedir a los internacionales que ya viajan camino a Krasnodar, comentó al malagueño: «Espero que al afeitarte la barba no pierdas la fuerza» CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 7 junio 2018, 18:09

El rey Felipe VI acudió esta mañana a la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, para despedir al equipo de Julen Lopetegui que ya viajan camino a Rusia. El monarca mostró mucha cercanía con los jugadores, muestra de ello fue su preocupación por el robo que sufrió Piqué en su domicilio o el estado de la lesión de Carvajal. El malagueño Isco, que ha cambiado su 'look' y se ha afeitado la barba, fue objeto de una broma cariñosa del Rey. «Espero que al afeitarte la barba no pierdas la fuerza», le comentó entre risas Felipe VI, a lo que Isco le respondió, entre risas también, que no.