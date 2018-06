Cavani encuentra dos diamantes en la mina El delantero del PSG lleva a su selección a cuartos con un doblete y luego se lesiona en un partido en el que CR7 fue una sombra de sí mismo ROBERT BASIC Sábado, 30 junio 2018, 22:15

Edinson Cavani derribó este sábado a Portugal con dos goles memorables. El primero lo hizo con el corazón y el segundo con un toque de magia que transportó a Uruguay a los cuartos de final y le citó con Francia. El delantero del PSG brilló con luz propia, muy bien asociado con Luis Suárez, mientras que Cristiano Ronaldo caminaba entre las sombras y prácticamente no se le vio en el Estadio Fisht de Sochi. Fue el cementerio de sus sueños de grandeza y de su deseo de hacer algo grande en Rusia. Los lusos y CR7 ya son historia en el Mundial, en el que los charrúa seguirán buscando su estrella.

Los dos equipos salieron con toda la dinamita que transportaron hasta Rusia y apenas retocaron sus respectivas figuras. Uruguay recuperó la defensa de cuatro tras su apuesta por los tres centrales ante Rusia y Giménez, que se recuperó de sus problemas físicos, entró por Coates. Portugal mantuvo su esquema habitual y solo introdujo a Ricardo por Cedric y a Bernando Silva por Quaresma, tal vez el único cambio de cierta envergadura. En las dos puntas de ataque estaban concentradas cantidades industriales de talento, pegada y hambre de gol, con Cristiano Ronaldo y Guedes en la parte lusa y Luis Suárez y Cavani en la charrúa. Estos cuatro hombres se miraban de reojo y se admiraban, por muchas diferencias que les separaban, y no tardaron en dar señales de vida en un partido sin margen de error.

No habían pasado ni dos minutos cuando Joao Mario se inventó un buen centro desde el costado izquierdo que Bernardo Silva cabeceó por encima del larguero. Los uruguayos sintieron escalofríos pero ni mucho menos se quedaron paralizados. Duros y gremiales, se fajaban con la roca William Carvalho en la medular y cubrían todo el frente de ataque para tapiar las incursiones de Cristiano, quien hablaba por los ojos y masticaba su rabia. El astro luso se sacó un buen remate desde fuera del área que atrapó con seguridad Muslera. Y casi ni le dio tiempo a lamentarse cuando presenció una jugada perfecta que culminó Cavani. Fue una pequeña maravilla elaborada entre dos artistas que bastó para desmontar al sistema defensivo de los portugueses. El delantero del PSG cruzó la divisoria y envió un balón largo a Luis Suárez, escorado en la banda izquierda, quien controló a la perfección y envió un centro al corazón del área que cazó el propio Cavani. Corrió como una bala, entró con todo y remató a la red con el pecho. Levantó la mirada, cerró los ojos y sus dedos índice apuntaban al cielo. Justo donde acababa de alojarse su precioso gol.

No puede decirse que el puñal uruguayo atravesara a los portugueses y les dejara sin aire, porque los hombres de Fernando Santos siguieron buscando la portería de Muslera. Lo que pasa es que apenas llevaban peligro y solo asustaban a balón parado, y tampoco mucho. Muslera vivía bastante tranquilo y Godín y Giménez resolvían el poco trabajo que tenían. Uruguay buscaba conectar con sus dos puntas, lo mejor que tienen en este Mundial, y una falta de Fonte cerca del área por poco condenó a los lusos. Luis Suárez sacó el libre directo y Rui Patricio sacó una mano providencial para evitar el segundo de los sudamericanos. Poco más hubo en una primera parte en la que los de Tabárez encontraron su diamante en la mina.

Cae el muro

El paso por los vestuarios le vino bien a Portugal, que regresó con los ánimos renovados y empequeñeció a Uruguay. Y eso que no había noticias de Cristiano Ronaldo, que vivía entre enfadado y triste por su escasa repercusión en el duelo. Ha ido claramente de más a menos en este Mundial y este sábado no fue ni la sombra de sí mismo. Sus compañeros encerraron a los charrúas y percutían por todo el frente del ataque. Entonces llegó el premio en forma de gol de Pepe, quien cabeceó a la red un magnífico centro de Raphael. Por fin habían derribado el muro de los hombres de Tabárez, que cedió después de 324 minutos en pie. Pero no se descompusieron los sudamericanos, que a pesar de estar sometidos salieron de caza y atravesaron una vez más el corazón luso. Un saque de Muslera le llegó a Betancur, quien se la dio a Cavani y el delantero la colocó de maravilla lejos del alcance y del vuelo de Rui Patricio. Poco después cayó lesionado y CR7 le ayudó a salir del campo, donde los suyos le echarán mucho de menos.

Portugal continuó con su asedio y Fernando Santos buscó más dinamita en el banquillo. La hizo explotar. Sacó a Quaresma y a Andre Silva, puso todo lo que tenía, pero el abordaje a la nave charrúa fracaso. Los lusos cayeron al agua y Cristiano Ronaldo, invisible, dejó Rusia solo unas horas después de Leo Messi. Los dos mejores del planeta se apagaron justo cuando se encienden todas las luces del Mundial.