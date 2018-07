Adiós a Rusia en la ruleta de los penaltis

Se acabó el Mundial para España. Nuevo fracaso, otra decepción, de nuevo en la primera eliminatoria, como sucedió en la Eurocopa de Francia. La ruleta rusa de los penaltis ha salido cruz. Han fallado Koke y Iago Aspas, ha detenido sus disparos Akinfeev, y los anfitriones no han errado en sus lanzamientos. No le ha hecho falta al equipo de Cherchesov ni tirar su último lanzamiento, ¿para qué? Era la crónica de un fracaso anunciado, un torneo que empezó herido de muerte, con la destitución fulminante de Lopetegui, el reclutamiento de Hierro, y solo un puñado de buenos minutos contra Portugal. Se acabó la Copa del Mundo. Adiós. Otro favorito que se marcha para casa, una Roja que hoy ha tenido la posesión, pero ha sido incapaz de derribar la muralla rusa. Solo Isco, y Rodrigo en la prórroga, han puesto las ideas, las creatividad y el modo de superar a los anfitriones. Pero ha resultado insuficiente. De vuelta al hogar. Tenía que haber cerrado el duelo en el tiempo reglamentario, pero sin fútbol ni juego... Así no se puede.

Con Iniesta en el banquillo, y Asensio sobre el césped, como principales novedades, España ha afrontado el encuentro de octavos de final en Moscú contra una Rusia que ha dejado en el banquillo a Cheryshev, la estrella de la selección anfitriona en lo que va de Mundial, con tres dianas. Ha comenzado La Roja bastante mejor, con la posesión de la pelota ante un rival que se ha limitado a esperar atrás y al fallo del conjunto de Hierro. Una falta a Nacho, violenta, que en la segunda parte ha acabado con el lateral en el banquillo por el dolor que sufría en la pierna izquierda, ha dado la primera diana a España. Ha sacado desde la banda derecha Asensio, y en el segundo palo, en una lucha propia de un ring con Ramos, Ignasevich ha tocado la pelota hacia su portería. Gol de España. Ya se había adelantado ante un equipo ramplón, pasivo.

1 España (3) De Gea; Nacho (Carvajal, m.70), Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Silva (Iniesta, m.66), Marco Asensio (Rodrigo, m.104); y Diego Costa (Iago Aspas, m.80). 1 Rusia (4) Akinféev; Mario Fernandes, Kutépov, Kudriashov, Ignashévich, Zhirkov (Granat, m.46); Zobnin, Kuziáev (Erokhin, m.97); Samédov (Chéryshev, m.61), Golovín y Dzyuba (Smolov, m.65). GOLES 1-0, m.11: Ignashévich en propia puerta. 1-1, m.41: Dzyuba. Tanda de penaltis: 1-0: Iniesta. 1-1: Smolov. 2-1: Piqué. 2-2: Ignashévich. 2-2: Koke falla. 2-3: Golovin. 3-3: Ramos. 3-4: Chéryshev. 3-4: Aspas falla. Árbitro Bjorn Kuipers (Holanda). Amonestó a Piqué (40) por España; y a Kutépov (54), Zobnin (71) por Rusia. Incidencias Encuentro de octavos de final del Mundial 2018, disputado en el estadio Luzhnikí lleno, con 78.011 espectadores, 3.000 de ellos españoles. El rey Felipe VI y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezaron la relación de autoridades del palco de honor.

La Roja se ha hecho dueña de la posesión, pero tocaba y tocaba la pelota sin ningún tipo de profundidad. No había manera de romper la muralla rusa, pero es que tampoco España imprimía velocidad al balón, no había magia, ni llegadas al área. Solo vivía el equipo de la calidad de Isco, de su capacidad para idear jugadas, con un Costa frenado por los centrales rusos. Tampoco ayudaba en exceso Koke, ni Asensio, y mucho menos Silva, que ha firmado un torneo para olvidar. Poco a poco, tampoco con demasiada velocidad, ni excesivo ímpetu, el grupo de Cherchesov se aproximaba al área de un De Gea que vivía con tranquilidad. La posesión era, por supuesto, española... Pero se ha producido una acción tonta de Piqué dentro del área. En un centro ruso, el defensa del Barça ha saltado con los brazos en alto y el remate le ha pegado en la mano. Penalti claro, pese a las protestas de la selección. Dzyuba no ha fallado el disparo al borde del descanso.

La segunda mitad ha sido un canto de solista para España. Sin embargo, sus posesiones han carecido de profundidad, no había un chispazo que rompiera a una Rusia que se ha limitado a esperar el error de La Roja. Con una pizca de dureza, los anfitriones han frenado casi todos los intentos de España para superar a Afinkeev. Ha tenido un tiro lejano Iniesta, que ha salido por Silva en el minuto 66, y Aspas ha podido anotar en el rechace. Pero no había manera. El acoso no daba resultados. Y lo peor es que daba la sensación que un error podía destrozar el plan del equipo de Hierro. Pasaban rara vez del centro del campo, pero debido a la endeblez defensiva de España en este Mundial, los nervios estaban justificados. Pero no ha sucedido nada. Ha tenido Rusia alguna otra oportunidad; sin embargo, han sido un tanto inocentes en la finalización. De este modo, el encuentro se ha ido a la prórroga.

Y el tiempo extra ha arrancado como acabaron los 90 minutos. Con España propietaria del balón, y Rusia a la espera de un contragolpe. Nada más empezar, entre Aspas y Carvajal han podido anotar, pero se ha quedado a punto el madridista de tirar a puerta. Todo el juego pasaba por Isco. Era la clave de bóveda de la construcción española. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna vía de agua en la defensa de Cherchesov, ni con la entrada en el minuto 100 de Rodrigo por Asensio. Por cierto, la tropa local había renunciado al ataque, solo pensaba en la ruleta de los penaltis.

Suya, del futbolista del Valencia, ha sido la mejor acción de la segunda parte de la prórroga, con una excelente jugada en carrera, que se ha encontrado con Akinfeev, un portero solvente en los disparos de España. En el rechace, no ha podido llegar de la manera correcta Carvajal. Ha habido una serie de penaltis en una acción de España, en un saque de falta. Ha pedido el VAR el árbitro, pero ni siquiera ha revisado la jugada. Quedaban cuatro minutos. Rodrigo ha tenido otra... ¡A los penaltis! Lo que deseaba Rusia.