Selección Comienza el camino a Rusia con Silva y diez más David Silva, a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / EFE El canario es pieza angular para Lopetegui, que le ha diseñado una minipretemporada por los problemas de su hijo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 29 mayo 2018, 08:04

España ya trabaja con la cabeza pensando en Rusia. Julen Lopetegui no deja de insistir en que la clasificación sólo concede derecho a tres partidos, los de la primera fase ante Portugal, Irán y Marruecos, pero en las caras de los presentes en Las Rozas (jugadores y aficionados que acudieron a la primera sesión de entrenamiento) se pudo ver mucha ilusión por conseguir el segundo Mundial.

El cuerpo técnico de la selección no quiere dejarse contagiar de la euforia externa y se centra en tener estudiado cada detalle del trabajo con el grupo que eligieron el pasado lunes día 21. «No hemos elegido la lista por centímetros. Vamos a buscar las cosas positivas como la estrategia y el dominio de las áreas», explicó Julen Lopetegui nada más dar la lista. El seleccionador tenía varios nombres fijos para su plan para Rusia. Los minutos jugados arrojaban hasta 18 casi seguros con el siguiente once de jugadores más utilizados: De Gea, Ramos, Carvajal, Piqué, Busquets, Koke, Thiago, Alba, Iniesta, Silva e Isco. Ese teórico equipo titular parece complicado que fuese el del debut de Sochi hasta saber cómo evoluciona la lesión de Carvajal y por la ausencia de un delantero, aunque cuenta, eso sí, con el Pichichi de esta era Lopetegui. Y no es otro que David Silva, uno de los supervivientes del ciclo triunfador iniciado en la Eurocopa 2008 junto a Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Pepe Reina. «Es un orgullo ser uno de los veteranos y haber participado en esa gran etapa de la selección. Ahora están llegando nuevos jugadores con mucho talento y creo que el equipo se va acoplando bien», explicaba Silva en la anterior concentración.

Desde la llegada del técnico vasco el canario se ha convertido en piedra angular del juego de la selección: es el que más partidos ha disputado (16, sumando 1.142 minutos) y es el encargado de ejecutar los golpes francos, córners y penaltis, pero sobre todo ha explotado su faceta goleadora: diez tantos, de los cuales cinco han sido en la fase de clasificación (con otras cinco asistencias). «Llevar esos goles me ilusiona. Lo que me preocupa y me ocupa más es que el equipo gane. Si marco, mucho mejor; pero lo prioritario es la victoria. Ahora juego más cerca del área, y eso me permite llegar más a la zona de remate», destaca el jugador del Manchester City.

Lleva 35 goles en los 119 partidos que ha jugado con la selección, siendo ya el cuarto máximo goleador histórico (cerca de Torres, que hizo 38 en 110 encuentros). Incluso ha llegado a lucir el brazalete de capitán tras ser el único en participar en todos los partidos del anterior ejercicio 2016-17. «Cuando se tiene la confianza del entrenador y de los compañeros todo es más fácil. Se está trabajando mucho y muy bien, y los resultados se notan sobre el campo», reconoce con su habitual modestia. Pero esta campaña no ha sido fácil para Silva, pese a que ha añadido su tercera Premier League a su palmarés. Ha pasado duros momentos por las complicaciones del embarazo de su pareja y el nacimiento de Mateo «de forma prematura extrema». Ha estado muchas semanas sin jugar ni entrenar para estar pendiente de su hijo, que, afortunadamente, ha salido adelante.

Lopetegui y su cuerpo técnico saben que la temporada ha sido muy larga para la mayoría de los internacionales, que han finalizado sus competiciones de manera escalonada, ya que el día 12 terminó la Premier League, el 19 la Liga española y se disputaron las finales coperas en Inglaterra en Alemania y el pasado sábado se disputó la Champions League con seis de 'La Roja' implicados. Por ello, y teniendo en cuenta esos esfuerzos, algunos futbolistas ya se estuvieron ejercitando la semana pasada en una minipretemporada pensada especialmente para el canario. De hecho, su último partido lo jugó el 6 de mayo contra el Huddersfield.

Plan físico especial

Por ello, el mediapunta ha estado completando unos entrenamientos que se habían diseñado para su puesta a punto con ayuda del Navalcarnero, equipo madrileño de Segunda B cuyo entrenador es Julián Calero, que fue ayudante de Lopetegui en el Oporto, que cedió diez de sus jugadores entre martes y jueves. Al canario -que este lunes volvió a Las Rozas con Rodrigo Moreno y Carlos Soler- se sumó a Monreal (que terminó la competición el sábado 13 y había sido padre unos días antes); y el miércoles 23, con Lopetegui ya en el campo, De Gea. El entorno más cercano de Silva dice que llega más motivado que nunca al torneo y que físicamente se encuentra mejor que nunca. «He tenido la suerte de vivir la época más bonita, aunque aún espero que lleguen nuevas emociones. Ahora me sacrifico más en defensa y estoy más cerca de la salida del balón. Es otro rol, pero estoy contento. Siempre me he sentido protagonista y por eso llevo tantos partidos en diez años. Sigo siendo el mismo», destaca.

En muchos de los partidos Silva actuó como faro del juego ofensivo, de 'enganche', que dicen los argentinos. Algo más centrado en ese puesto que en etapas anteriores en la selección con Luis y Del Bosque, aprovechando que Guardiola también usa al 'mago', como le llaman sus compañeros. «David puede jugar en varias posiciones porque tiene mucha calidad, cuenta con muchos registros con la pelota y ahora está jugando más por dentro en el City. Con nosotros alterna un poco la posición de dentro y de fuera. Tiene la capacidad de jugar por dentro porque es un chico comprometido con el trabajo sin balón, A pesar de la experiencia que tiene está creciendo en ese aspecto», explica el seleccionador.

Por eso, emulando los tiempos de Iribar, ahora mismo en la selección son «Silva y diez más». El canario sonreía a su llegada a Madrid pese a la lluvia. El agua no le quita una sonrisa que luce gracias a Mateo, su luchador por el que desea brillar en Rusia.