Rusia da la bienvenida al mundo al ritmo de Robbie Williams

Los focos del balón ya se han encendido en Rusia, concretamente en el estadio Luzhniki de Moscú. Allí se ha celebrado esta tarde la ceremonia de inauguración del primer Mundial con 32 selecciones, de un torneo que contará con 736 futbolistas. El precioso acto ha arrancado con la llegada del balón procedente de la Estación Espacial Internacional, la pelota que llevó un astronauta en marzo, y que regresó a la tierra hace quince días. Ese esférico, el Telstar 18, ha recorrido diferentes lugares del país anfitrión antes de que Robbie Williams comenzara su actuación, rockera, enérgico. Acompañado de figurantes con un balón enorme como sombrero cada uno de ellos, ha puesto en pie a los asistentes al encuentro frente a Rusia y Arabia Saudí. Tras esa primera canción, le ha tocado el turno a su mítico 'Let me entertain you!', y 'Angels', junto a Aida Garifullina, soprano rusa. Iker Casillas también ha sido protagonista, ya que ha sido el encargado de portar la Copa del Mundo.

Mientras sonaba esa canción, que ha enternecido al estadio, han aparecido los nombres de la selecciones participantes, sus banderas, al más puro estilo de los Juegos Olímpicos... Y, de repente, ha surgido ese balón, portado por una modelo, y con Ronaldo Nazario. El delantero brasileño debía hacer el saque de honor, pero ha amagado y le he dejado a un pequeño hacerlo. Gesto de campeón. Y en el centro, 'welcome', bienvenidos, y las enseñas de los participantes... El balón ya rueda en Moscú. Ahí parecía que se acababa, pero no. Entonces, Williams, vestido con un traje rosa, se ha desatado con 'Rock DJ' otros de sus grandes éxitos. Han sido escasos 15 minutos, intensos, para maravillosos.

Cuando quedaban cinco minutos para el arranque del Rusia-Irán, Vladimir Putin, presidente ruso, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, han dirigido unas palabras a los 80.000 espectadores presentes en el estadio y a los millones de telespectadores que han seguido en la ceremonia. En esas gradas había aficionados de todos los países: rusos, árabes, por supuesto, pero también colombianos, españoles, alemanes, chinos, japoneses... Un crisol de culturas. Eso es un Mundial, eso debe ser el fútbol, que hoy pone sus ojos en Rusia.