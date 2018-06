Carvajal: «Hace dos semanas estaba llorando en mi casa porque me perdía el Mundial»

Dani Carvajal está feliz. Después de perderse por lesión la Euro 2016 temió quedarse fuera del Mundial tras su lesión en el músculo isquiotibial del muslo derecho durante la final de la Champions. Mientras se jugaba no podía parar de llorar. En el descanso Julen Lopetegui le llamó para «preguntarme por las sensaciones y me dijo que estuviera tranquilo, que descansase. Que esperaríamos a las pruebas». Decidió no ir a la celebración en Cibeles «porque eran muchas horas de pie y sólo fui al Bernabéu para salir al césped con la afición». La resonancia magnética tenía la respuesta: si podía estar para el segundo partido de la primera fase no citaría a otro y podría lucir ese '2' que le ha cedido su amigo César Azpilicueta. «Pasé la peor resonancia de mi vida, estaba hasta con taquicardias dentro de la máquina. Gracias a Dios fue menos de lo que yo pensaba. Me llamó Julen y me dijo que contaba conmigo», y se incorporó desde el primer día a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Sin descanso alguno. No oculta que para él, Lopetegui «es el mejor» porque logra «sacar el máximo rendimiento de cada uno y eso lo pueden hacer muy pocos». Ahora le toca busca el único título que le falta en su palmarés, donde lucen cuatro Champions League, a las órdenes de Fernando Hierro. Y está decidido a conseguirlo.

-España tiene a tiro los octavos tras un partido algo insulso ante Irán. ¿Qué ven ustedes desde dentro que no se perciba en el exterior?

Este equipo se encuentra muy bien. No se puede pasar de la euforia del día de Portugal, en donde hicimos un gran partido, a las dudas por lo de Irán. Es muy difícil de jugar ese partido, el rival se cierra, con sus once futbolistas en el área... Es complicado abrir la lata, hacer ocasiones de gol, y lo sacamos adelante. Estamos con mucha confianza, con ilusión, y estamos ya con ganas de jugar ante Marruecos y cerrar el pase a octavos.

-Hasta ahora, todo lo que ha pasado ha sido muy raro. El seleccionador es despedido dos días antes de que empiece el Mundial, entra otro, llega el estreno... ¿Se han calmado ya las aguas?

Sí. El tiempo pasa y lo cura todo, como se suele decir. Los dos o tres primeros días fueron muy raros, extraños. Para nosotros era un momento de dificultad, pero ahí es cuando más juntos tenemos que estar y creo que hemos respondido.

-Cuando pasa todo, ¿qué se dicen entre ustedes?

Nosotros somos conscientes de que somos una selección candidata al título. Nos decimos que tenemos que hacernos fuertes, estar unidos, y luchar por nuestro objetivo.

-Usted era de los que tenía una gran relación con Lopetegui. De hecho, le esperó aun estando lesionado. ¿Le dolió especialmente su salida?

Le conozco desde hace mucho tiempo, hemos trabajado mucho en la selección y en la sub-21. Hombre, para mí no fue plato de buen gusto, le considero uno de los mejores entrenadores, creo que había imprimido una ilusión importante y tácticamente había aportado también unos valores. Pero creo que la decisión se tomó desde la Federación, ellos tienen sus razones y nosotros tenemos que acatar, seguir adelante e intentar ganar el Mundial.

-Lo bueno para usted es que lo tendrá como jefe en el Real Madrid.

Sí (sonríe). Ya le han presentado y, en ese sentido, estoy muy contento; encantado.

-Usted se lesionó en la final de la Champions y de milagro está en Rusia.

La verdad es que sí, un susto importante. Estaba muy asustado, no quería perderme esto por nada del mundo, y gracias a Dios puedo estar aquí con vosotros, charlando sobre el Mundial, y disfrutándolo desde dentro.

-¿Cómo vivió ese domingo, el día después de la final de la Champions que supone la 'decimotercera' para el Madrid?

Estaba con una sensación muy agridulce. Sólo fui a la fiesta del Bernabéu, que era por la noche. No estaba muy contento, hay que ser realista. Intenté disfrutar de mi cuarta Champions, que no es algo que todo el mundo pueda decir, pero estaba con la cabeza puesta en qué iba a decir la prueba (médica) y en si iba estar disponible para el Mundial o no.

-¿Pensó que se lo perdía?

Sí, sí, está claro. Conozco mi cuerpo. Noté que no fue mucha cosa, pero sabía que dos o tres semanas no me iba a quitar nadie. A partir de ahí, ya era decisión del míster si quería esperar o no.

-Se puso desde el primer día a trabajar y cuentan que le han tenido que frenar.

La recuperación fue fantástica. Me encontraba muy bien, yo insistía a los doctores que quería estar contra Portugal, pero me frenaron un poco y creo que fue la mejor decisión. Podía asumir algún riesgo, mejor así.

-¿Cómo se controlan las ganas?

Siempre, si te ves bien, quieres jugar. Pero dos semanas atrás, yo estaba llorando en mi casa porque me perdía el Mundial y de golpe me veo peleando por jugar el primer partido. Así que no podía enfadarme, no puedo cabrearme conmigo mismo por no haber llegado contra Portugal. Debo ser agradecido y coger lo que tengo, que es estar aquí.

-¿Se encontró bien ante Irán?

Sí, me vi bien. Me faltó chispa, es normal. Y el partido fue raro, feo, con ellos encerrados y sin muchos espacios para mí. Intenté ir de menos a más y me encontré bien.

-Al menos ya puede decir que ha jugado un Mundial.

¡Sí! Era una de mis ilusiones desde niño. Me imaginaba jugar el Mundial con nuestra camiseta (se lleva la mano al escudo), y ahora el otro sueño que me queda es ganarlo.

-Usted ha conseguido todos los torneos en los que ha participado (Liga, Copa, Champions, Mundial de clubes, Supercopas)...

Con el Madrid lo he ganado todo, es verdad. Me queda un título con la selección y espero que sea este, el del Mundial.

-¿Lo ve realmente factible?

Queda mucho. Hay que intentar el lunes ganar para pasar como primeros. Si pasamos primeros, a priori, y viendo el cuadro, evitas a ciertas selecciones candidatas. Todo el mundo compite, como se está viendo, y te pone las cosas complicadas. Así que tenemos que ir paso a paso, no podemos pensar que estamos en semifinales o en cuartos.

-¿Es muy distinto el vestuario de esta selección al de un club?

Sí, es diferente. Aquí son concentraciones de una semana, en este caso de un mes. A mí, el fútbol de selección me parece mucho más bonito que el de club. Al final, aquí no hay fichajes, no hay cláusulas, no hay nada, sólo el fútbol más puro, el defender a tu país, la bandera que llevas en el pecho... A mí me encanta, no puedo sentir más los colores de la selección.

-¿Hace ese sentimiento que sean más parecidos entre todos?

Sí, porque en un club como en el Real Madrid, por ejemplo, siempre hay grupos. Por afinidad, idiomas, gustos, situaciones... hay más grupitos. Nos llevamos todos genial, pero es normal. Aquí el idioma acerca y el que interactúes con todos hace que el grupo esté más unido. Somos todos iguales. Aquí juega el Madrid, juega el Barça, juega el Valencia, juega el Celta... Todos defendemos la camiseta de la selección española.

-Da la sensación de que aquí, efectivamente, la gente encaja mejor de lo que parece desde fuera.

Sí. La gente es muy fanática y extremista con los clubes. Los que son de un club determinado defienden a su club, como yo defiendo al mío, es lógico y normal. Pero aquí reina el buen ambiente, tenemos un grupo magnífico y dejamos aparte nuestros clubes y nuestras situaciones, lo bueno es que nos juntamos todos para ayudarnos.

-¿Es la mejor mezcla posible la de esta selección?

Creo que sí. Hay jóvenes, jugadores con experiencia, muchísima ilusión... Es básico.

-Hierro hereda el equipo de Lopetegui con sus 23 jugadores, ¿pero hay algo que haya aportado él estos días?

Para mí, es el candidato perfecto. Conoce la casa, nos conoce a todos los jugadores, sabe un poco llevar las riendas como las lleva Julen, ya que ha estado tiempo cerca de él en la Federación. Y como míster es muy carismático, nos imprime mucha garra, y lo está haciendo muy bien.

-¿Es de los que se pone sus vídeos para ver en qué debe mejorar?

Me gusta ver los partidos y me gusta corregirme, es verdad. Soy muy autocrítico, no me gusta fallar y menos me gusta perder. No es bueno llevarlo al extremo, ni obsesionarse.

-¿Lo dice porque se obsesiona?

Ya no. Ahora intento que no. Antes sí me obsesionaba más, si fallo pierdo el puesto, si fallo no me ponen... No puedes vivir con eso. Todos fallamos, es parte del juego. Y fallas, es un error, y ya no puedes pensar más en eso, a por la siguiente jugada.

-¿El VAR les está cambiando la manera de entender el juego?

Como defensa, reconozco que limita un poco. Vas con mucho cuidado porque meter un poco el pie, meter la punterita, puede significar un penalti. En el VAR, a cámara lenta, se ve el contacto mucho más claro, puedes interpretar si es o no... Pero es para ayudar al fútbol y yo lo veo bien.