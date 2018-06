Busquets esquiva al árbitro

A Sergio Busquets lo puedes invitar a cualquier evento. Jamás te dejará en mal lugar. Tiene un saber estar que abruma. Y cuando se viste de corto todavía más. Jugaba amenazado de sanción frente a Marruecos y pareció lo contrario. El barcelonista vio la amarilla en el primer partido frente a Portugal. Una falta al valencianista Guedes en el minuto 17 le valió la amonestación. Pero en Kaliningrado defendió como siempre. Supo estar en su sitio como siempre. Jugó como siempre. Nunca bajará del notable alto. Tuvo la virtud de esquivar al uzbeko Ravshan Irmatov. En ningún momento alentó al árbitro a llevarse la mano al bolsillo, por lo que estará a las órdenes de Fernando Hierro para el choque de octavos de final del próximo domingo frente a Rusia.

Es el más listo de la clase. Sergio Busquets (Sabadell, 16/07/1988) se libró de ver una amarilla pero provocó la de un rival. El Ahmadi se llevó una tarjeta por una patada a destiempo al internacional español, más afilado que nunca, con la barba recortada y con sus maneras de hombre tranquilo. Solo tuvo un momento de duda. Corría el minuto 6 y tuvo que cortar una jugada marroquí con una falta. «Jueguen», vino a decir el colegiado y todos respiraron. Porque en esta selección es el hombre insustituible. Crucial. Tanto que es el único sin repuesto. Lopetegui le dio la opción a Thiago en el amistoso de Villarreal contra Suiza, pero las características de ambos son antagónicas.

En los últimos minutos de la primera parte fue doble protagonista. En el minuto 37 tuvo un cabezazo para marcar. Estaba solo en el área y solo tenía que acompañar el balón con la testa, pero no es lo suyo. Guarda las espaldas como nadie, pero lo de batir la portería contraria lo deja para los demás. Si puede les facilita el trabajo. Frente a Portugal fue capaz de proporcionar dos asistencias de gol a Diego Costa, el primero en un lanzamiento largo y el segundo bajando un balón aéreo en el interior del área. Y el segundo momento a destacar fue pasados los cuarenta y cinco minutos cuando Amrabat, que no dejó vivo a ningún español, dio una patada a Busquets. Mereció la tarjeta amarilla.

Infalible

El resto del choque fue un mero trámite para el catalán. No se complicó la vida. Ni faltas ni situaciones comprometidas. Pases al compañero y siempre con eficacia. En los dos primeros choques del Mundial solo había fallado 9 pases (ante Portugal dio 65 entregas buenas de 69 y ante Irán, 92 de 97). Ante Marruecos, más de lo mismo, aunque sin demasiada trascendencia para el juego español. En el minuto 74 se quedó solo en el centro del campo, ya que Thiago, su compañero en esta ocasión, se marchó al vestuario. Todos pensaban que Koke sería el elegido («es el más posicional y el que más se puede juntar conmigo en un medio del campo», dijo Busquets del atlético), pero Hierro optó por el futbolista del Bayern Múnich.

Incluso en los momentos finales del choque, con las pulsaciones disparadas, fue el jugador que intentó templar los ánimos. Se escapó de los piques tras las numerosas patadas de los marroquíes y se llevaba con él a los futbolistas implicados. Y es que siempre beneficia a sus compañeros, algo que le agrada. «Me gusta cuando dicen que hago mejor a los otros», ha manifestado. Pero para los rivales es insufrible. El mítico Gerrard lo definió: «He jugado contra él y lo que haces es dejar de presionarle porque es muy frustrante. No puedes acercarte a él, no le puedes robar el balón, no puedes estar cerca de él porque si sales de tu posición se te va. Es una auténtica pesadilla jugar contra él. Es que ni siquiera duda, parece que esté jugando a medio gas». Pero no, siempre juega a tope, incluso cuando pesa sobre él perderse los octavos. Busquets se queda.