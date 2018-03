Fútbol El VAR, aprobado para el Mundial de Rusia El presidente de la FIFA, Gianni Ingantino. / Reuters La International Board, por unanimidad, da luz verde al sistema de videoarbitraje EFE Zúrich Sábado, 3 marzo 2018, 18:08

La International Football Association Board (IFAB) aprobó de forma unánime la utilización del sistema de videoarbitraje (VAR), que se aplicará en el próximo Mundial de Rusia, durante su 132 reunión anual general celebrada en la sede de la FIFA en Zúrich este sábado.

La IFAB aseguró que su decisión "representa una nueva era para el fútbol" y que la utilización del VAR "ayudará a aumentar la integridad y la justicia en el juego", tras concluir la reunión, que estuvo presidida por el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

"La filosofía del VAR es mínima interferencia-máximo beneficio, con el objetivo de reducir las injusticias causadas por errores o no apreciación de incidentes serios en relación a cuatro supuestos: goles o no; penaltis o no, tarjeta roja directa (no segunda amarilla/amonestación) y error de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo que comete la falta", explicó la IFAB.

Ésta también aprobó el programa y el protocolo para la aplicación del VAR en las competiciones que decidan hacerlo, que será revisado por la propia IFAB y la FIFA.

Antes de adoptar la decisión, los miembros de la IFAB (formada por las asociaciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto a la FIFA como representante del resto de asociaciones nacionales), asistieron a la presentación del informe independiente elaborado por la universidad belga de Leuven sobre la utilización del VAR del VAR desde marzo de 2016.

Éste concluyó que la exactitud de las decisiones con el VAR es del 98,9 por ciento y el tiempo perdido de juego por su utilización representa menos del uno por ciento en los partidos.

El informe se elaboró con datos de una veintena de asociaciones nacionales y competiciones que han aplicado el VAR desde marzo de 2016 y se basó en su empleo en 804 partidos, con un "impacto decisivo en un 8% de ellos". En 533 encuentros no hubo revisiones y solo en 42 de ellos se hizo más de una.

"La exactitud de las decisiones en las categorías revisables ha aumentado de un 5,9% a un 98,9%. El cien por cien de exactitud es imposible debido a la percepción humana y a la subjetividad en la toma de decisiones", señaló el documento, que consideró que el VAR tuvo un impacto positivo en el 24% de todos los encuentros, al cambiar una decisión inicialmente incorrecta del arbitro".

El tiempo medio de chequeo del VAR son 20 segundos. La mayoría de las revisiones se hacen mientras el juego continua o durante un tiempo normal de parada como la celebración de un gol, por lo que no impacta en el flujo del juego", sostuvo el informe, que precisa que la duración media para revisar una acción son 60 segundos.

Al cifrar en menos del 1% el tiempo perdido en un partido, la universidad KU de Leuven consideró que el uso del VAR "tiene un impacto muy pequeño comparado con otras situaciones de pérdida de tiempo como faltas (9,5%), pases (8%), tiros a puerta (6%), córners (4.5€) y sustituciones (3,5%)".

Entre las otras decisiones adoptadas en la reunión de la IFAB de este sábado figura la opción de una sustitución "adicional" en la prórroga, después de dos años de realización experimental en una docena de competiciones, así como el uso de equipos electrónicos de comunicación el área técnica, "estrictamente para propuestas tácticas y la seguridad de los jugadores".