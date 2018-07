El agente doble Thierry Henry Thierry Henry, en un partido con Bélgica. / AFP A pesar de ser el máximo goleador histórico de Francia, el histórico ariete galo amenaza a 'les bleus' como segundo de Roberto Martínez en la selección belga MIGUEL OLMEDA Lunes, 9 julio 2018, 15:14

Dicen que en un campo de fútbol, cuando el árbitro indica el inicio del partido y hasta que decreta el final, se olvidan las amistades. Pasan a ser rivales y lo que ocurra en el césped, una vez acabe todo, si te he visto no me acuerdo. Se cruzan incluso hermanos, con más mala leche si cabe, luchando por unos colores. Hasta ahí sin problemas.

Claro que las normas no escritas del fútbol poco cuentan de enfrentamientos contra la patria de uno, quizás por ahí duela más el hacerle daño al país que se ha defendido a capa y espada durante años. Le ocurrió recientemente a Carlos Queiroz y su Portugal, aunque los suyos con la selección fueron amores breves pero pasionales, y el técnico de Irán no tuvo miramientos a la hora de poner a los lusos contra las cuerdas en la fase de grupos. De hecho, apenas unos centímetros en el último minuto le alejaron de consumar el K.O. a la que fue casa.

Es por eso que andan en Francia con la mosca detrás de la oreja de cara a las semifinales. Ya no tanto por el potencial de Bélgica, que también, sino porque los galos tienen al enemigo en casa. O mejor dicho, a uno de sus personajes más queridos en el banquillo rival. Y es que Thierry Henry, máximo goleador histórico de 'les bleus' y segundo internacional con más partidos con la camiseta del gallo, le rinde cuentas a Roberto Martínez en los 'Diablos Rojos' como su segundo de a bordo.

Después de hartarse a marcar goles con la camiseta del Arsenal (previo paso por el Mónaco y la Juventus), de ganar todo lo posible reconvertido a extremo por Guardiola en el Barcelona y de convertirse en un icono de la MLS en el New York Red Bulls, Henry decidió colgar las botas en 2014. El '12' de Francia lo había guardado en el armario hacía tiempo, cuatro veranos atrás para ser exactos, sin más objetivos por cumplir y con la necesidad de dejar paso a una nueva hornada de talento que ha acabado liderando Antoine Griezmann.

Campeón del mundo y de Europa

Trece años duró el periplo de 'Titi' entonando La Marsellesa, llenos de altos pero también de algún que otro bajo. Entre los primeros, que al fin y al cabo son los que le mantienen como un ídolo generacional en el país vecino, caben una Copa del Mundo en 1998 y una Eurocopa en el 2000, ambas saldadas con tres goles cada una. Seis en total para una cuenta que cerró con 51 dianas tras Sudáfrica 2010, donde no marcó (aunque asistió ayudándose con la mano para certificar la clasificación gala) pero sí vivió en primera persona la huelga de su selección contra el polémico técnico Raymond Domenech. Ahí está uno de esos bajos antes comentados, posiblemente el episodio más lamentable que han vivido 'les bleus' en las últimas décadas; peor incluso que la debacle de Corea y Japón 2002 con Henry también como estilete.

«Es raro tenerle en contra», reconoce Olivier Giroud, que ahora ocupa su sitio en el frente de ataque galo y durante años lo hizo también en el Arsenal. «Es una leyenda viva del fútbol francés, ha aportado mucho a Francia y tenemos mucho respeto por lo que ha hecho», añade, con una pizca de envidia porque sean Lukaku y compañía quienes disfruten de su experiencia: «Da consejos bastante precisos e importantes a los belgas. Yo hubiera preferido seguro que estuviera con nosotros... Trataremos de hacerle ver que ha elegido el bando equivocado».

Los 'nueves' de Bélgica, por descontado, están encantados con compartir entrenamientos con uno de los grandes goleadores de principios de siglo. «Estoy aprendiendo de él cada día, entreno con una leyenda. Me aconseja sobre cómo ganar el espacio como él solía hacerlo», señala Lukaku, como 'Titi', máximo artillero histórico de su selección. «Es un amante del fútbol», revela Batshuayi. «Adora hablar de su experiencia, de lo que ha hecho, de cómo era antes, de su primer Mundial y todo eso. Me ha dado muchos consejos para mejorar».