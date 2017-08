Supercopa de Europa Mourinho: «Si Bale está en la puerta de salida, pelearé por él» José Mourinho. / Georgi Licovsk (Efe) El técnico del Manchester United vuelve a tirarle los tejos al galés en vísperas del choque en Skopje COLPISA MADRID Lunes, 7 agosto 2017, 17:54

"Si Bale juega mañana es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si Bale estuviera en la puerta de salida, yo le esperaría al otro lado y me pelearía con otros entrenadores por él". Con estas palabras calentó José Mourinho la previa de la Supercopa de Europa que medirá este martes en Skopje (Macedonia) a su Manchester United con el Real Madrid. Un choque que supondrá el reencuentro del técnico luso con el que fuera su equipo y por una de cuyas estrellas jamás ha escondido su interés el de Setúbal.

Mourinho ya le tiró los tejos a Bale hace unas semanas en Santa Clara (California), cuando aprovechó el partido de la International Champions Cup que entrentó a los 'red devils' con la escuadra de Chamartín para saludar a Bale y espetarle un "No puedo comprarte porque no hablas" en el túnel de vestuarios. El preparador anhela un futbolista de banda y ve en Bale a un futbolista ideal para recoger el legado de los Cantona, Beckham y Rooney, jugadores todos ellos que fueron en su día el santo y seña de la afición de Old Trafford.

Mourinho, que se ha llevado a toda su plantilla a Skopje, incluyendo a Phil Jones y Eric Baily, que no podrán ser de la plantilla, manifestó su "ilusión" por disputar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, "un equipo con mucha historia y trofeos". Subrayó su determinación de conseguir la victoria y aunque alertó de la "obvia diferencia entre el ganador de la Champions y la Europa League", adujo que en fútbol todo es posible. "Pensamos que podemos ganar", enfatizó.

Defendió que pese a su turbulenta marcha del Real Madrid, él siempre ha sido leal al club para el que trabajó. "Nunca he hablado mucho, no he llorado, no he pedido nada que no me hubieran dado. He salido con la tranquilidad de darlo todo y no tener nada más que dar", apuntó, remarcando que nunca tuvo "voluntad de lavar ropa sucia". "No he hablado de este o del otro, de un caso u otro. He salido con paz en el espíritu, fui para una vida nueva y ya está", ha añadido.

Eso sí, ha vuelto a sacar pecho de su labor en el Real Madrid al ser interpelado por las diferencias que encuentra entre el equipo con el que se topó y el que es ahora. "la diferencia es que cuando yo llegué no era ni cabeza de serie en la Champions, era un equipo que con su increíble historia no pasaba ni de cuartos, sus jugadores más importantes nunca habían jugado unos cuartos y cuando yo salí era un equipo que había jugado tres semifinales consecutivas, era cabeza de serie, había sido campeón de España, había ganado partidos en casa, fuera y en una final al gran equipo que era el Barça. Eran pequeñas grandes diferencias", ha valorado.

Por último, ha tenido palabras para Zidane, de quien ha dicho que le avalan los resultados. "Siempre he sido muy pragmático. Pragmatismo es que si gana es bueno, si no, no. Gana muchas veces, es muy bueno", ha comentado.