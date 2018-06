Miles de kilómetros y maletas llenas de ilusión Julen Lopetegui, Luis Rubiales y Sergio Ramos posan tras aterrizar en Krasdonar. :: REUTERS RODRIGO ERRASTI KRASNODAR. Viernes, 8 junio 2018, 00:03

España ya está en Krasnodar, la que espera sea su casa durante más de un mes. La selección, que sueña con regresar el 16 de julio con la segunda Copa del Mundo de su historia, tocó ayer suelo ruso a las 20:21 hora local, en pleno atardecer, tras 4.242 kilómetros de viaje en el UX977 procedente de Madrid, para aterrizar en una localidad ya preparada desde hace unos días para la llegada de 'La Roja'.

Los jugadores de Julen Lopetegui, que llegaron al avión en traje oficial menos los dos jóvenes de apoyo, Rodri y Vallejo, que lo hicieron en chándal, disputarán mañana en el estadio de Krasnodar, ante Túnez, el último amistoso antes de la cita mundialista. Los ayudantes del técnico aprovecharon los últimos detalles para preparar el partido, mientras los internacionales, ya cambiados con ropa deportiva, mataron el tiempo del viaje (casi cinco horas) viendo películas, escuchando música y jugando entre ellos.

El duelo ante el cuadro tunecino será un partido sin desplazamiento, ya que se disputa en un estadio al que se puede acceder caminando desde las instalaciones de la Krasnodar Academy, en las que se ejercitará a diario España y que pasan por ser unas de las más modernas del continente. Cuentan con todo tipo de comodidades para el combinado español: lujosos dormitorios, dos campos de césped con carpas de aire comprimido especiales para entrenar con bajas temperaturas, doce campos de hierba natural y tres sintéticos, gimnasio, salas de precisión para practicar los remates, comedor, salón de actos, piscina, sauna y un centro médico y de rehabilitación.

La expedición, encabezada por Luis Rubiales y Fernando Hierro, también envió cosas imprescindibles para su estancia. Además de todo el material (el no deportivo del día a día ya fue transportado también por tierra en camiones en las semanas precedentes), determinados elementos necesarios para la infraestructura. Para que todo tenga la apariencia de se que está en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se llevó algún alimento muy específico, como el jamón, para que no falte de nada. Durante el vuelo, jugadores, técnicos y miembros de la Federación Española de Fútbol (FEF) llevaban una pulsera roja en la que se podía leer: «Tenemos que hacer que ocurra».

El Rey y la barba de Isco

El español es el segundo equipo en llegar a Rusia, después de que Irán (rival el día 20 en Kazán) fuese el primero en aterrizar el miércoles en la región de Moscú. La mayor parte de las 32 selecciones del Mundial se concentrarán en la zona cercana a Moscú. España apostó por Krasnodar pese a que no es sede.

Los jugadores de la selección tendrán que completar 6.382 kilómetros durante esa ronda de grupos, a los que habría que sumar otros 6.204 o 7.505 si, como todos desean, consiguen una plaza en la final del 15 de julio en el Olímpico Luzhniki de Moscú.

En el vuelo de AirEuropa se comentó la visita del nuevo ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, para despedir a en la Ciudad del Fútbol a la selección acompañando al rey Felipe VI. El malagueño Isco, que ha cambiado su 'look' y se ha afeitado la barba, fue objeto de una broma cariñosa del Rey. «Espero que al afeitarte la barba no pierdas la fuerza», le comentó entre risas Felipe VI. El ministro Huerta también provocó la sonrisa del presidente de la FEF cuando afirmó: «Me pongo del lado de todos. Sois superhéroes. Si queréis me pongo a hacer deporte desde ya».