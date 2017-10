¿Qué fue de ‘Messi’, el perro de Isco?

Hoy, uno de los hombres de confianza de Al-Thani en nuestra ciudad es el abogado Joaquín Jofre (repito hoy con énfasis, porque no sé mañana ni mucho menos pasado). A lo que iba. Jofre se trasladó a Catar y celebró una cumbre con el jeque, supongo que de la actualidad del club. De lo que allí se habló, máxima discreción. Por supuesto que se tocaría el tema de la Ciudad Deportiva, en la que tanto han aportado las administraciones públicas y tan poco el club. En fin, lo comentado. Al-Thani y Jofre, mano a mano a miles de kilómetros de esta Farola nuestra que está de moda. Por todo, y mientras no se demuestre lo contrario, el Málaga C. F. está en horas bajas. Basta repasar la clasificación. Es el último después de siete encuentros y tras más de 10 horas dale que te pego al balón, sin ganar uno. Ante esta situación en la que hay que decidir, dilucidar y resolver, nada. La callada por respuesta. Triste vacío de poder.

El presidente del club y todavía propietario se marchó a principios de verano y, salvo alguna incongruencia tuitera y esta ‘cumbre’, si te vi no me acuerdo. Aquí, en Málaga, ¿quién, cómo y cuándo toma decisiones? Por respuesta, otro silencio discrecional. El domingo, aun sumando los tres puntos, el tema es grave, peligroso. De la economía se intuyen las referencias. Se vende y no se invierte en refuerzos. Así de fácil y triste es el resumen. ¡Ay, pena, penita pena!...

Lo comenté hace una semana y lo repito hoy. El Málaga es la caraba. Aumentan los despropósitos. Al-Thani rechazó unos fichajes propuestos por el equipo técnico. Él sabrá por qué. Y cuando no se debe contratar porque los doctores del club emiten unos informes que lo desaconsejan, ¡toma del frasco!, se ficha. Si éramos pocos y nos llevábamos mal, a la abuela le dio por lo que le dio. Los responsables del equipo médico, tras el preceptivo reconocimiento, detectaron cierta anormalidad en la rodilla izquierda del jugador Diego González. ¿Qué sucedió? Pues que Diego firmó contrato. Lo peor es que las previsiones pronto se han hecho realidad y el futbolista va a ser intervenido quirúrgicamente mañana. Su baja supera los tres meses. Diego, además, costó dos millones de euros. ¿Hay vacío de poder, o no? ¿Quién decidió no respetar el informe de los médicos? ¿Para qué se realizan esos exámenes físicos? Menudo desbarajuste….

Se prepara el encuentro ante el Leganés. ¿Quién lo iba a decir hace unos años? El club madrileño, dicho sea con tanta admiración como respeto, ha saltado de abajo, de casi nada, a la Liga con más y mejores fundamentos del mundo. En la octava jornada el Málaga se la juega precisamente con el Leganés. No cabe otro pronóstico que el de ganar o ganar. Después, ya nos ocuparemos del siguiente adversario. Los entrenadores de los equipos mal clasificados, aparte del inevitable estado de nerviosismo, ven como agua de mayo esos 15 días sin partido. Pero los jugadores son los mismos de las siete jornadas anteriores. Los que han demostrado poco pretenden cambiar de estilo y juego en una quincena. Son condicionamientos que nos planteamos en la vida para sacar moral e insuflar ilusión en las horas previas al partido. El Málaga, su entrenador y su presidente se la juegan.

Isco, dos sílabas. Presente y futuro de la selección nacional y del Real Madrid, Boquerón. Yo diría que chanquete. Del Arroyo dulce de Benalmádena. Sus partidos se cuentan por éxitos. Está en la baraja de los ases mundiales del fútbol. Va de anécdota. Cuando fichó por el Madrid se decía que era barcelonista. Y como muestra aireaban que tenía un perro llamado ‘Messi’. Cierto. Jugaba en el Málaga y ‘su Messi’ estaba en casa. Esta es la historia: sus padres compraron el perro, pero su abuelo, el inolvidable Paco ‘el canario’, ‘culé’ acérrimo, le puso el nombre. Y con ‘Messi’ se quedó. A Paquito, Isco, de niño no le desagradaba el color azulgrana. La vida es el día a día. Han transcurrido muchísimos desde entonces. Hoy, Isco es bandera del Real Madrid dentro y fuera de España, ‘merengue’ de corazón y candidato al Balón de Oro. Ha rechazado una oferta que le habían hecho para enero de 40 millones anuales netos, y muchísimas más cosas. Ha preferido renovar en Chamartín. Ni una palabra más. ¿Y que es de ‘Messi’? Vive. Está en Arroyo de la Miel, aunque, cuando el jugador está en esta casa, prefiere no sacarlo para no tener que llamarlo por su nombre. Isco, genio y figura dentro de los terrenos de juego, pero por encima de todo malagueño y malaguista aunque su perro se llame como se llame...