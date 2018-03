Fútbol Messi: «Si no ganamos el Mundial pedirán que no volvamos a la selección» Leo Messi, con la camiseta de Argentina y el balón del Mundial de Rusia. / Efe El astro argentino confiesa que «parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada» COLPISA Madrid Lunes, 19 marzo 2018, 11:28

Leo Messi quiere el Mundial. El argentino tiene claro cuál es uno de sus principales objetivos para este año. Tras haber conquistado todas las competiciones que ha disputado, sigue teniendo la espinita clavada con una cita mundialista, que este verano se disputa en Rusia. "Ojalá sea un gran Mundial, mi deseo es el de todos los hinchas, vamos con muchas ganas de poder conseguir y llevar la Copa a la Argentina. Esperamos podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país. De la manera que se vivió ese Mundial, la cercanía, poder estar presente en casi todos los partidos de la selección y que el resultado sea parecido pero esta vez levantando la Copa, que es el sueño de todos... No es fácil". Sin embaego, Messi tiene los pies en la tierra y sabe de la dificultad de conquitar el título: "Ganar un Mundial no pasa siempre. Podes llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio....".

El argentino del Barcelona mostró su lado más personal en una entrevista al programa de televisión 'La Cornisa', de América TV, en la que confesó que "he visto por todas partes las ganas de la gente que también sea un Mundial bueno para mí, que se nos dé, el deseo de verme campeón. La verdad que eso es impresionante, en cualquier parte del mundo están esperando que Argentina sea campeón y que se me dé a mí, es impresionante". Además, Messi avisó que pase lo que pase este será su último Mundial porque "es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Obviamente, dependemos de los resultados lamentablemente. Y por eso el pensamiento de todo este grupo, ¿no?, que llegó a tres finales, que lamentablemente no pudimos ganar y así y todo se dijeron muchísimas cosas de nosotros. Pensamos que no siendo campeones se va a venir mucho más todavía, que no nos va a quedar otra. Si es así van a pedir que todo el grupo de jugadores se vaya de la selección. Por eso creo que es el mensaje que da esta camada de jugadores por lo que siente, lo que nos hicieron sentir".

Por otra parte, el '10' del Barcelona habló sobre su forma de jugar y si ha variado con el paso de los años. "Uno va creciendo y aprendiendo cosas dentro de la cancha, por ahí antes agarraba la pelota y hacia mi jugada. Hoy, por ahí, intento hacer jugar más al equipo, que pase la pelota más por mí y no ser tan definidor, tan egoísta, entre comillas; cerca del área buscar siempre una mejor opción, tirarme un poco más atrás y desde ahí intentar manejar el juego, intento mover más al equipo desde otra posición, de otro lugar, pero no, creo que sigo corriendo igual que lo hice siempre pero de diferente manera".

Además, el astro argentino confesó cómo sabe si juega bien o mal y le quita importancia a marcar goles. "No pasa por los goles, sino por el estar bien dentro de la cancha, el tener participación, el de tocar muchas pelotas, el de decidir bien, el de no perder pelota. No pasa por hacer goles, jugué bien hice dos goles, jugué un partidazo. A veces, he hecho goles y he tenido partidos malos. Pero los goles tapan todo al final. Pero no, no pasa por ahí, jugar bien o mal".

Por último, reconoció quer para quitarse la presión lo mejor es estar con la familia. "Estar con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, hace que todo lo demás sea secundario. La llegada de mi primer hijo hizo que se me abra la cabeza, que no me cierre solo en la profesión, en el fútbol". Además, dejó claro que "no me gusta perder, no me gusta empatar. Pero lo tomo de otra manera, como dije antes, hay cosas mucho más importantes que un resultado".