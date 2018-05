Adriana: «Hemos merecido ser campeonas; nos queda la guinda» La capitana del Málaga femenino, Adriana, posa en Cártama, ayer antes del entrenamiento. :: ñito salas El Málaga Femenino arranca el domingo la fase de ascenso y tiene en la delantera, 43 goles en Liga, a su principal arma para lograr el objetivo CARLOS J. MARTÍNEZ MÁLAGA Viernes, 4 mayo 2018, 00:54

Pocos podían imaginar que aquella niña que jugaba de pequeña al fútbol con niños iba a convertirse en una de las grandes figuras españolas del fútbol femenino. La carrera de Adriana es brillante; a sus 31 años ha jugado en los grandes equipos de España, Estados Unidos e Inglaterra. Esta temporada se marcó un objetivo, que era subir con el Málaga a Primera División y está a cuatro partidos de conseguirlo.

-Afrontan la fase de ascenso tras una temporada ilusionante, ¿cómo valoran el título de Liga?

-Todavía queda la guinda del pastel. Nos hemos merecido ser campeonas de Liga después de todo el esfuerzo que hemos realizado. Ahora queda lo más bonito y duro también, pero lo afrontamos con muchas ganas.

-Han demostrado ser muy superiores a los rivales, ¿cómo se consigue mantener la competitividad cuando están por encima de los equipos?

-Nos vino bien al principio porque apenas no conocíamos y realizamos una especie de pretemporada. Pero hemos tenido partidos muy complicados, como puede ser el de Granada, Extremadura o Huelva. Algunos partidos sí es verdad, sin querer desmerecer a ningún equipo, que son meros trámites, no puedes compararte con ellos pero tienes que ir al máximo y aprender de cualquier error.

-¿Cree que se debería reestructurar Segunda División?

-Es algo que lleva tiempo hablándose. El sistema actual de ascenso y competición debería cambiarse, podría hacerse una Segunda División A y otra B. Aunque hay equipos que no tienen presupuesto para estar viajando por toda España.

-El equipo es una mezcla de juventud y jugadoras con más experiencia, ¿de qué manera se consigue lograr la unión necesaria para obtener éxitos?

-Pues la verdad no lo sé, pero desde el primer día hemos mostrado ser una familia. Cada día cuando vamos a entrenar nos damos un abrazo todas y hemos hecho mucha piña fuera del campo, con actos y cenas juntas. Todas vamos a una con el mismo objetivo y a las que llegamos nuevas nos aceptaron muy bien.

-Ha marcado 43 goles, ¿con cuántos aspira acabar la liguilla por el ascenso?

-Si es por ascender, firmo quedarme en esa cifra de goles. Yo lo que quiero es que el equipo ascienda, pero si puedo ayudar con goles pues mejor.

-Cara a la inminente fase de ascenso, ¿han visto vídeos de vuestros rivales?

-Sí, el entrenador es el que se encarga de recopilar y analizar todos los vídeos. Nosotras entrenamos y nos dedicamos a hacer lo que él nos dice. El Femarguín es un rival complicado, igual que el SPA Alicante, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego y no pensar en lo que tenemos delante. Nos toca centrarnos y trabajar como lo llevamos haciendo toda la temporada.

-¿Se esperaba cuando llegó a Málaga un éxito tan inmediato?

-No, no sabía lo que me iba a encontrar. Por suerte, siempre he jugado en Primera y venir a Segunda era una incertidumbre. Me considero una jugadora muy profesional y me gusta que a mi lado lo sean. Hemos trabajado al máximo y la ilusión y ganas de aprender son enormes. Ninguna nos esperábamos este éxito.

-Antonio Contreras dijo que no le pasaba otra cosa por la cabeza que no fuera el ascenso ¿Sería un fracaso no lograr ese objetivo?

-No, porque no esperábamos tener éxito tan rápido. Pero después de la temporada que hemos hecho y lo tenemos tan cerca, si sería una decepción para nosotras. Estamos con mucha confianza y deseando que empiece ya.

-Después de su dilatada carrera, ¿la ven en el equipo como una referente?

-Me gusta ser una persona que transmita cosas buenas. Mis compañeras son para mí unas maestras y me transmiten ilusión, llevo muchos años en esto y no es fácil mantener la ilusión.

-La mayoría de las veces sólo se ve el éxito, pero ¿qué situaciones difíciles hay detrás?

-Hay muchas cosas duras, las lesiones, la soledad, trabajar sola en el gimnasio, la distancia. Tuve un tema personal que me marcó mucho, cuando falleció mi abuela no pude venir al entierro y son cosas que marcan. Cuando escoges esta vida sabes que hay momentos duros, pero al final los bonitos se sobreponen.

-¿Cómo valora su experiencia en el extranjero?

-Era un sueño ir a EE.UU. y no me lo pensé cuando me llamaron. Allí pude ganar títulos y vivir la pasión que tienen por el fútbol femenino. Para ellos eres una superestrella, por ejemplo después de los partidos te obligaban a firmar autógrafos durante quince minutos.