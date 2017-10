No te puedes perder estos golazos candidatos al mejor tanto de la FIFA 2017: uno de ellos es de una mujer Entre los candidatos al premio Puskas al mejor tanto de selecciones están Venezuela, Francia y Suráfrica SUR Málaga Lunes, 23 octubre 2017, 20:42

La FIFA elige esta noche en la gala de The Best, el Premio Puskás de la FIFA 2017 al mejor gol de selecciones. Tres finalistas son los candidatos a llevarse el premio, entre ellos Deyna Castellanos (jugadoras de la selección femenina de Venezuela), Olivier Giroud (Francia) y Oscar Masuluke (Suráfrica) Sea cual seal el ganador, merece la pena recrearse viendo los tres tantos finalistas. Y no sólo una vez. ¿Te lo vas a perder?