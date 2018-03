El Marbella sufre para ser más líder Añon felicita a Juanfran por su gol en presencia del resto de compañeros. :: julio rodríguez Un gol de Juanfran decide ante un Betis B al que no le dieron un 'gol fantasma' y que jugó con diez más de media hora JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Lunes, 19 marzo 2018, 00:49

El Marbella ya tiene lo único que le faltaba: suerte. La necesitçó para la victoria en el Municipal por la mínima en el derbi contra un Betis B que bien mereció un empate. Los locales mandaron desde el principio con un equipo bien engrasado que encontró el premio al trabajo con un tanto de Juanfran. Sin embargo, en la segunda mitad no fueron mejores, pese a jugar en superioridad numérica. Los visitantes padecieron una mala decisión arbitral: el colegiado canario no concedió un 'gol fantasma' que rebasó la línea por completo y condicionó el resto del partido. Esto no ensombrece el trabajo de un Marbella más líder tras los tropiezos de Cartagena y Extremadura que empataron a domicilio. Encabeza la tabla en solitario con dos puntos de ventaja sobre los murcianos y con nueve de colchón sobre las posiciones de 'play-off'.

1 MARBELLA 0 BETIS B Marbella Wilfred (2); Carlos Julio (2), Alonso (2), Catena (3), Peris (3); Javi Moreno (2), Álex Bernal (2); Corpas (3) (Otín (s.c) min 93), Sergio Narváez (2) (Cristian (2) min. 74), Añón (3), y Juanfran (3) (Ferrón (1) min. 65). Betis B Pedro López (2); Juanjo (2), Dan (1), Abreu (2) (Yosimar (1) min. 77), Nacho (1) Redru (1); Julio Gracia (2), Kaptoum (2) Rober (2) (Julio Alonso (1) min. 58); Liberto (1) y Uche (1) (Iván (2) min. 38). Gol 1-0, min. 17: Juanfran. Árbitro González Francés. Amonestó a Juanjo, Julio Alonso, Dan, Juanfran, Carlos Julio, Sergio Narváez, Peris. Expulsó a Nacho, en el minuto 53, y al técnico visitante, José Juan Romero, en el 51 por protestar. Campo Municipal. Unos 1.800 espectadores.

Novedades

EL PRÓXIMO RIVAL Lorca Deportiva Fecha Domingo. Hora 17.30. Campo Artés Carrasco.

Álex Bernal y Sergio Narváez no defraudaron como titulares en el Municipal. Eran las novedades. Jugaron a gusto gracias al respaldo de un Añón omnipresente y a un Javi Moreno que no dejaba de recuperar balones. Los locales, con Peris por la izquierda y Corpas por derecha, abrieron el campo. El filial esperaba atrás y sufría para seguir la velocidad del ataque marbellí. Bernal cocinó el tanto de la victoria. Recibió dentro del área perfilando un disparo que no llegó. El sevillano temporizó para meter un pase perfecto a Juanfran, que le dobló para batir por bajo a Pedro López.

EL MEJORCorpasEL ENTRENADOR«Hemos sabido aislarnos de la presión ante un rival que nos ha exigido» «Hoy hemos tenido esa pizca de fortuna en las decisiones arbitrales clave»

Los hombre de Estévez controlaban, pero los visitantes tuvieron el empate. Abreu, en una jugada personal, se plantó dentro del área y cuando se temía la igualada Wilfred sacó una mano dura que levantó los aplausos de los marbelleros. Salvó un gol seguro que dio confianza a un cuadro local que no sufrió hasta el descanso. Es más, el propio Juanfran, a la salida de un córner, tuvo el segundo de cabeza. Más clara fue la oportunidad de Javi Moreno, que se encontró la pelota a un metro de la línea de gol. El problema es que controló accidentalmente con las partes más sensibles y aún no sabemos si su grito se debió a la ocasión perdida o al dolor del impacto.

Con la sensación de que los blanquillos tenían gran parte del trabajo hecho se fueron al descanso. Nada más lejos de la realidad. El Betis B salió con otro brío. Todo cambió en el minuto 51 con un 'gol fantasma'. Wilfred no acertó a atajar un balón que se fue raso a duras penas a portería. El meta sacó el esférico cuando había rebasado por completo la línea de gol, como se observa en las tomas de Andalucía Televisión. La controvertida decisión de dar continuidad al juego enervó a los béticos que perdieron en dos minutos por sendas expulsiones al centrocampista Nacho y a su entrenador . El panorama no podría quedar más despejado para los locales. Vencían, y su rival con diez futbolistas y sin técnico. Pues el fútbol quiso que el Marbella acabara pidiendo la hora.

Cierto es que al contragolpe Ferrón, Cristian y Otín tuvieron opciones claras de marcar, pero el Marbella no consiguió quitarle el balón a un rival que jugaba más de media hora en inferioridad. Los jóvenes del filial se plantaban con comodidad a veinte metros de la portería, pero no finalizaban.

Lo mereció Juanfran por el gol o Añón por su trabajo, pero Corpas está a un nivel de categoría superior en todas las facetas del juego.

El Betis B se quejó de un remate que debió subir al marcador y pagaron su ira con el colegiado de Las Palmas (por cierto, el Las Palmas B lucha por salvarse).