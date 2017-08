El Marbella se estrena frente al Mérida de Nafti Fernando Estévez, nuevo entrenador del Marbella. :: julio rodríguez El cuadro malagueño pone a prueba su proyecto austero ante un equipo que tiene el 'play-off' de ascenso como objetivo JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA Sábado, 19 agosto 2017, 00:17

'Toro: El pasado siempre vuelve'. Hace un año esta cinta, con Mario Casas y Luis Tosar como protagonistas, abrió el XIX Festival de Cine de Málaga. Hoy se escribe el argumento de la película que representará el Marbella en el grupo IV de Segunda B, y lo hará reencontrándose con su pasado más reciente, la 'era Mehdi Nafti'. No son dos hermanos atormentados el Marbella y el Mérida, como los protagonistas de la película de Kike Maíllo, pero sí es la enésima oportunidad de dos históricos con mucho en común que quieren reverdecer viejos laureles. El extécnico blanquillo logró la mejor racha de la historia del club, que le echó cuando transitaba en la tercera plaza. Esta tarde volverá al estadio donde batió récords para ver el encuentro desde la grada. Aún le restan tres partidos de sanción de los doce con los que fue castigado por el Comité de Competición en su debut la pasada campaña en el profesionalismo.

No faltan alicientes a la cita. El Marbella se presenta ante su afición con nuevo entrenador, jugadores y hasta equipación por estrenar en partido oficial. Fernando Estévez es el encargado de cerrar la permanencia lo antes posible para posibilitar que la grada no sólo sueñe con mantener la categoría. Hasta catorce jugadores han reforzado el equipo, con un presupuesto modesto. Los últimos en llegar esta misma semana son los centrocampistas Yael Ballesteros; cedido a sus 19 años por el Atlético de Madrid de su juvenil, y Miguelito, ex del Recreativo. Ambos tienen la ficha tramitada y podrán debutar.

La única baja es la de Mauri, cuya desvinculación de mutuo acuerdo se zanjó el jueves. El resto de efectivos están convocados para el debut liguero. Pese a la calidad del rival, Estévez está convencido de que su equipo está dispuesto a dar batalla desde el inicio. «Los jugadores tienen muchas ganas de que empiece la competición y mucha ilusión por este primer partido contra el Mérida. Esta semana han volado», comentó. Además, Aguza y Diana, con pasado blanquillo, serán titulares en el Mérida.

Marbella: Wilfred, Marcos, Lolo Pavón, Catena, Razvan, Alonso, Indiano, Corpas, Chus Hevia, Añón y Ferrón.

Mérida: Felipe Ramos, Iván Pérez, Aguza, Josema, Kike Pina, Chema Mato, Álex Bernal, Juanlu Hens, Kiu, Santi Villa y Esnáider .

Árbitro: Samir Amar (melillense).

Campo y hora: Municipal, hoy 20.00 horas.