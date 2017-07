El Marbella comenzará la liga el 20 de agosto en casa ante el Mérida

El Marbella ya calienta motores cara al inicio de una nueva temporada en el grupo IV de Segunda División B. Ayer se dio a conocer el calendario oficial de los encuentros de la próxima campaña para el cuadro costasoleño, que comenzará su andadura en casa. Lo hará ante un rival ya conocido en esta categoría, el Mérida, con el que se medirá el próximo 20 de agosto, mientras que su estreno fuera de casa será en la siguiente jornada ante el Córdoba B. El Marbella cerrará su calendario regular en la jornada 38, también en casa y ante uno de los rivales más fuertes de la categoría además del Recreativo de Huelva. Se trata del Villanovense, que la pasada campaña llegó a disputar los 'play-off' de ascenso a Segunda División, aunque quedó eliminado por el Racing de Santander. Los malagueños todavía no han cerrado su renovada plantilla, aunque cabe recordar que ya son once los fichajes que se han incorporado a ella, el último, el ex lateral del Alcorcón, Razvan Ochirosii.