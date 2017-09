El Marbella busca en Granada sus primeros puntos a domicilio Indiano controla en el centro del campo. :: julio rodríguez Se enfrentan los dos equipos que más rendimiento han sacado a los pocos goles que han marcado JULIO RODRÍGUEZ MARBELLA. Sábado, 16 septiembre 2017, 00:24

Duelo de productividad. 'Si marcas que sirva para ganar'. Esta ha sido la máxima de los dos rivales de esta tarde en Armilla. El Marbella y el Granada B son los equipos del grupo IV de Segunda B que sacan más productividad a sus goles. Los costasoleños suman siete puntos con tan sólo tres tantos, nadie ha conseguido estos guarismos con ese balance en ataque. Aún más eficaz es el cuadro nazarí. Con cuatro goles ya suman nueves puntos, a tan sólo uno de los tres de cabeza. Cada vez que cualquiera de los dos equipos ha marcado también se ha hecho con la victoria. Sobre el papel, poco margen para remontadas y resultados abultados. No obstante, esto sigue siendo fútbol y puede pasar cualquier cosas

El Marbella dio la pasada jornada un portazo a su mala racha de dos derrotas seguidas entre Liga y Copa del Rey con un triunfo tan exiguo como balsámico contra el San Fernando. Ahora queda la asignatura pendiente de ganar a domicilio tras dos visitas: empate contra el Córdoba B y el correctivo 3-0 contra el Extremadura. El técnico blanquillo, Fernando Estévez sabe que es el momento de enganchar una buena dinámica después de un comienzo irregular. «Hemos tenido un pequeño bache, pero el equipo se ha rehecho. El otro día ganamos con la portería a cero y el equipo se mostró sólido a nivel defensivo cuando pudimos juntar líneas en la segunda parte», comentó.

Regreso de Añón

La noticia positiva de la semana es la vuelta del capitán marbellero, Javier Añón. Desde la segunda jornada no ha podido ayudar al equipo ni en el torneo del 'ko' ni en la competición doméstica por una microrrotura en el sóleo. Aunque no tiene ritmo de juego, su último partido fue el 27 de agosto, la idea es que disponga de algunos minutos saliendo desde el banquillo. El principal problema para el once inicial es suplir al lateral izquierdo titular. El rumano Razvan está sancionado y el Marbella no tiene un recambio natural para su posición. Las alternativas son el diestro Marcos Ruiz, ha jugado en todas las posiciones de la defensa, o dar a oportunidad de debutar al canterano Mario Enríquez. El joven lateral tuvo protagonismo en pretemporada, pero aún no ha debutado en partido oficial. Tampoco estará disponible Yael Ballesteros por unas pequeñas molestias musculares.

El filial granadino suma tres victorias consecutivas dejando la portería a cero. Estévez sabe de su potencial basado en el juego interior de sus medios centro, la capacidad de remate de sus delanteros y las acciones de estrategia.

Alineaciones probables:

Granada B: Aarón, Torres, Fran Serrano, Pablo Vázquez, Adrián Castellano, Isi, José Antonio González, Víctor Manuel, Pablo González, David Grande y José Ruiz.

Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Lolo Pavón, Catena, Marcos Ruiz, Javi Moreno, Indiano, Corpas, Luis Rioja, Chus Hevia y Juanfran.

Árbitro: Lax Franco (murciano).

Campo y hora: Campo Diputación de Armilla, hoy a las 18.30 horas.