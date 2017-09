El Malagueño, a mantener el pleno de puntos en la competición Derbi atractivo mañana en El Maulí entre el Antequera y un Juventud de Torremolinos que piensa en dar la sorpresa de la jornada JOSÉ RIVAS MÁLAGA. Sábado, 9 septiembre 2017, 00:49

At. Malagueño-Maracena

Tras el paseo militar en el Municipal de Atarfe, los pupilos de Manel Ruano -que vuelve al banquillo-, se ha preparado para ofrecer espectáculo y un nuevo triunfo a sus seguidores y mantener el pleno de puntos en la primera plaza. Puede haber alguna rotación pensando en el próximo miércoles, que hay nueva jornada liguera. La única mala noticia en los últimos días ha sido la de Luismi. El extremo, tras una grave lesión la pasada campaña, vuelve a tener el menisco de la rodilla derecha dañado.

Han elaborado esta información: J. R. Padilla, Julio Rodríguez y Antonio J. Guerrero.

Antequera-Torremolinos

El Antequera tratará de olvidarse mañana de la decepción que supuso la eliminación en la Copa del Rey en Talavera. El equipo dirigido por José Jesús Aybar buscará sumar una nueva victoria en casa que le vuelva a meter en los primeros puestos de la tabla (actualmente es sexto), tras caer derrotado la semana pasada en El Palo (2-1). El Antequera llega al derbi con todos los jugadores disponibles. Se prevé que inicie el partido contra el Torremolinos con Luisma; Juanpa, Soto, Mauro, Dani Torres, Rafilla, Eloy, Dani del Pozo, Diego Gámiz, Sergio Cala y Juanillo. En lo que respecta al Juventud de Torremolinos, pese a verse sorprendido por el Martos hace una semana, el titular de El Pozuelo no ha perdido la moral y todos piensan en dar la sorpresa en El Maulí. El técnico, Jesús Napolitano, podría contar para el once titular con Argüello y Solís.

Rincón-Almería

Partido complicado para el Rincón, que tras perder su primer envite en esta Liga en Mancha Real es visitado por el Almería B, uno de los aspirantes al ascenso. Bravo tiene la baja por sanción de Salva García, que podría solventarla con Ángel, y hay que añadir las lesiones de Joseíto y Albertillo. Se espera para esta tarde una gran entrada en el Francisco Romero, en la localidad rinconera.

Vélez-Huétor Vega

El Vélez no quiere fallar en casa después de perder en sus dos salidas y tener sólo tres puntos a estas alturas. Por eso mañana domingo quiere derrotar al Huétor Vega en el Vivar Téllez. Lucas Cazorla no tiene bajas, y podría hacer algún cambio con respecto al equipo que perdió en Torredonjimeno. Los granadinos llegan con cuatro puntos.

Jaén-El Palo

Tras superar al Antequera y apreciar la positiva recuperación del extremo Javilllo, El Palo afronta el choque de hoy en Jaén, ante un histórico del fútbol español, con ambición y dispuesto a mantener la buena racha. La plantilla, salvo la baja de Álex Barrera por sanción, está a disposición del técnico, el rondeño Serafín Gil. Las dimensiones del campo de La Victoria podría obligarle a retocar al once de la pasada jornada.

Motril-San Pedro

El San Pedro persigue consolidar su reacción contra un aspirante a la zona alta de la tabla. Los rojinegros rinden visita al Escribano Castillo para enfrentarse a un invicto Motril. Tras vencer al Guadix (2-0) y quitarse el peso de dos derrotas seguidas, los costasoleños confían en puntuar en un campo que no le trae buenos recuerdos. La pasada campaña cayeron por 3-0 en tierras granadinas en uno de los peores partidos de la Liga y no quieren dejar escapar la oportunidad de resarcirse. El técnico sampedreño, Boris Gambero, sabe que es una gran oportunidad para reforzar su trabajo. «Los partidos no se ganan con nombres sino con hechos. Esperamos dar la talla y corregir los errores de la temporada anterior», comentó. El Motril no conoce la derrota en los tres primeros encuentros de competición. Suma dos victorias y un empate en este arranque.