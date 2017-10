El malagueño Isco, nominado al Balón de Oro

La buena temporada de Isco Alarcón, tanto en el Real Madrid como en el combinado nacional, no ha pasado desapercibida para los periodistas internacionales que componen el jurado del Balón de Oro. El malagueño es una pieza clave para Zidane que tiene que recomponer sus esquemas y hacer hueco al del Arroyo de la Miel que ha desbancado a una no tan intocable BBC. Para el seleccionar nacional, Julen Lopetegui, Isco es una pieza clave para su idea de juego y ha sido fundamental para que ‘La Roja’ haya logrado su billete para el mundial de Rusia que se disputa el próximo verano.

Los 30 candidatos al galardón son: LUIS SUÁREZ (Barcelona / Uruguay), JAN OBLAK (Atlético / Eslovenia), SERGIO RAMOS (Real Madrid / España), LUKA MODRIC (Real Madrid / Croacia), MARCELO (Real Madrid / Brasil), NEYMAR (Paris Saint-Germain / Brasil), PHILIPPE COUTINHO (Liverpool / Brasil), PAULO DYBALA (Juventus / Argentina), DRIES MERTENS (Nápoles / Bélgica), N'GOLO KANTÉ (Chelsea / Francia), DAVID DE GEA (Manchester United / España), ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern / Polonia), HARRY KANE (Tottenham / Inglaterra), KEVIN DE BRUYNE (Manchester City / Bélgica),EDIN DZEKO (Roma / Bosnia),TONI KROOS (Real Madrid/Alemania),RADAMEL FALCAO (Mónaco/Colombia), SADIO MANÉ (Liverpool/Senegal), GIGI BUFFON (Juventus/Italia), ANTOINE GRIEZMANN (Atlético/Francia), LEO MESSI (FC Barcelona / Argentina), AUBAMEYANG (Borussia Dortmund / Gabón), EDINSON CAVANI (PSG / Uruguay), MATTS HUMMELS (Bayern / Alemania), KARIM BENZEMA (Real Madrid / Francia), CRISTIANO RONALDO (Real Madrid / Portugal),ISCO ALARCÓN (Real Madrid / España), EDEN HAZARD (Chelsea / Bélgica), BONUCCI (Milan / Italia) y MBAPPÉ (PSG / Francia)

El galardón que se entrega desde 1956 por France Football, se creó con el objetivo de premiar al mejor futbolista europeo de cada año. Esta condición de futbolista europeo provocó que por ejemplo, grandes jugadores sudamericanos no pudieran optar nunca a hacerse con el trofeo, aunque hubo algunas excepciones como jugadores que se nacionalizaron, por ejemplo Di Stfeano u Omar Sívori. Por ello, en 1995 se cambiaron las reglas y se podía premiar a cualquier jugador. El primer ganador del Balón de Oro no europeo fue el liberiano George Weah en 1995, cuando militaba en el AC Milán. Otra de los grandes cambios que experimentó el Balón de Oro fue su unión con el FIFA Word Player, naciendo el FIFA Balón de Oro, pero tras seis años la unión no prosperó y el trofeo volvió a ser exclusividad de France Football.