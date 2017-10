El Málaga femenino golea al San Miguel en Cártama (8-0) SUR MÁLAGA. Domingo, 8 octubre 2017, 00:31

El Málaga femenino no tuvo piedad ayer del CP San Miguel, conjunto de Plasencia (Cáceres) al que goleó (8-0) ayer en Cártama, en la quinta jornada de grupo 4 de Segunda y siggue haciendo méritos para alzarse con el liderato, aún a expensas del Sporting de Huelva B.

El cuadro blanquiazul formó ayer con Chelsea; Ruth, Postigo, Encarni, Farfán; Raquel, Paula, Janira (María Ruiz, minuto 60), Sandra; Sheila (Karina, minuto 60) y Adriana (Kerlly, minuto 65) las dos últimas las artífices de resolver el choque antes del descanso con sus goles (3-0). Sheila, Adriana, Encarni, Karina y María Ruiz cerraron el tanteo en la segunda mitad.

El técnico del equipo, Antonio Contreras, valoró así la goleada conseguida ayer: «Me quedo con la primera parte, en la que el rival salió con una defensa de cinco y nosotros no nos aburrimos de tener el balón. En el fútbol no es fácil no cometer errores, y en la primera parte cometimos muy pocos. Otra cosa importante es que el equipo va ganando 6-0 y tiene hambre y pelea hasta el 90».