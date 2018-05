'El Madrid de Zidane' y... de Bale Gareth Bale anotó el 2-1 con una chilena espectacular. :: efe Zizou apostó por 'los de Cardiff' pero su equipo entra en la historia por el golazo del galés y los fallos graves de Karius RODRIGO ERRASTI Domingo, 27 mayo 2018, 00:05

Un equipo de leyenda. Cuatro Champions en cinco años. Tres consecutivas a las órdenes de Zinedine Zidane. Impresionante. El pasado 27 de abril al francés le parecía demasiado apresurado hablar del «Madrid de Zidane» como equipo con un sello propio y que pueda marcar una historia. Quizá porque sucedió antes del partido del Leganés, el mismo equipo que le apeó de la Copa con un 1-2 en Chamartín provocando una crisis, evitó compararse con el Barça de Guardiola o el Milan de Sacchi.

Ahora, un mes después y después de su tercera 'orejona' consecutiva, no tiene motivos para no dejarse llevar por la euforia. Este equipo iguala al Ajax de Johann Cruyff o al Bayern de Francz Beckenbauer. Este Real Madrid pasará a ser el de Zidane, que además hizo historia al apostar de inicio por 'los de Cardiff'. Fue la primera vez en la historia de la competición que un equipo repitió alineación en la final. Como si no hubiesen pasado 12 meses respecto al 4-1 de Cardiff, volviendo a ser Bale el damnificado... aunque en Kiev hizo un gol que le asegura un hueco en la historia del fútbol europeo.

Su golpeo acrobático fue su segundo gol en una final, y como hace cuatro años anotó el 2-1 que desniveló el marcador, igual que en aquella carrera de Mestalla con 1-1 en el marcador. Un gol que se reivindicó a los pocos segundos de comparecer en el campo. Después marcaría otro, ayudado por un Karius que necesitará ayuda psicológica para superar la final de Kiev. El de Cardiff no es un once de esos que se puedan recitar de memoria ya que solo tres veces apareció tras la 'duodécima'. Una en el Mundialito de Clubes y la anterior vez que los once de Cardiff coincidieron fue en Turín (0-3), el día que Cristiano hizo su icónico gol de chilena ahora ensombrecido todo. La tercera Champions consecutiva corona a la 'BBC', ya que el marcador lo abrió Benzema aprovechando que Karius cometió el primero de los errores más ridículos y groseros de la historia de la competición. Después cometería otro, para alegría de Bale.

Gareth Bale Bigoleador en la final «Este verano tengo que sentarme con mi agente y ver qué hago, necesito jugar todas las semanas»

La 12+1 y el enigma CR7

El tridente supera los registros históricos de Puskas, Gento y Di Stéfano. Y eso que Cristiano no tuvo su mejor día y después dejó un mensaje críptico, insinuando que se irá del club. «Fue muy bonito jugar en el Madrid», dijo tras el duelo. El Liverpool apretó arriba y al Madrid se le atragantó el planteamiento de Klopp.... hasta que Salah dejó el campo lesionado. Su ausencia hundió a sus compañeros. Mucho más que al Madrid la baja de Carvajal por su rotura en el isquio derecho, otra vez lesionado antes de un gran torneo como pasó en Milan.

Klopp pedía a los suyos sacar pecho tras el increíble error de Karius. No era fácil levantarse. Y el Liverpool, que parecía muerto y enterrado, empató rápido gracias a Mané. Seguro que en su pueblo, Bambali, se volvieron locos los 300 afortunados a los que mandó una camiseta este senegalés que perdió la sonrisa por la irrupción de Bale, que modificó el partido para generar una fiesta para los madridistas presentes en Ucrania. Allí no pudo estar Ángel Nieto, que seguro sonrió y pensó: 12+1. Número de leyenda para un equipo irrepetible.