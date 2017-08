«Casi todos son del Madrid, pero algunos todavía no lo saben»

Florentino Pérez está orgulloso de los valores del madridismo que quiere transmitir a todo el mundo. «No hay un fenómeno que tenga tantos seguidores en las redes sociales y no hay más que ver que a cualquier lado que vamos sentimos el cariño, pero no todos son del Real Madrid. Yo, en broma, soy de los que digo que casi todos son del Real Madrid y que unos lo sabemos y otros todavía no. Hay algunos que no pueden vivir sin criticarle y eso no hace más que reafirmar que el madridismo es algo universal», aseguró en una entrevista difundida por FOX Deportes y que tuvo lugar durante la gira de la escuadra blanca por Estados Unidos.

El empresario, que aseguró que ser presidente del Madrid «es un privilegio y una gran responsabilidad» por la historia del club, repasó algunos de los hitos de su llegada al cargo y posterior gestión, como el fichaje de Figo en el año 2000. «Le convencí pero no era fácil porque era capitán del Barça. Cómo dijo Valdano, fue como arrancarles el corazón».