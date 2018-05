López Nieto: «El Málaga es un club muerto estructuralmente desde hace tiempo» Sergio Cortés y Antonio López Nieto, excolegiado de primera división. / Fernando Torres El excolegiado de Primera División y miembro actual del Comité de Designaciones analiza la actualidad deportiva FERNANDO TORRES Viernes, 18 mayo 2018, 00:14

Rara vez participa en charlas o coloquios. Trabaja en la cara oculta del fútbol como miembro del Comité Técnico de designaciones tras haber sido durante más de veinte años colegiado de Primera División. El malagueño Antonio Jesús López Nieto protagonizó ayer la última sesión de las Jornadas de Periodismo de Alhaurín de la Torre para salir de la rutina y debatir sobre la actualidad. Las opiniones de este veterano del arbitraje, que también trabaja como director de Presidencia en la Diputación de Málaga, nunca se quedan en lo políticamente correcto, y ayer volvió a hacer gala de su perspicacia y sinceridad: «El Málaga ha perdido su capacidad de desarrollo como club, si pasamos tres años en Segunda, ruina, y si bajamos a Segunda B, olvídate...».

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de la localidad y conducido por el jefe de Deportes de SUR, Sergio Cortés, congregó a aficionados de todas las edades. El excolegiado repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera, de la que saca una gran conclusión:«En el arbitraje hay que tener claro que solo eres notable con los fallos, no con los aciertos». Además, cuando un colegiado se equivoca no se le cuestiona por su fallo, «sino por la intención de favorecer a unos o a otros», añadió.

El subtítulo de las jornadas en las que participó López Nieto versaba sobre periodismo y deporte. Sobre este binomio dijo que la prensa «es un actor más dentro del deporte, es parcial y hay que convivir con ello». En los titulares ha visto como alguna de sus actuaciones han sido muy cuestionada en los periódicos de la ciudad perdedora y muy alabada en la de la ganadora: «Siempre hay muchas maneras de ver una jugada».

Su intervención estuvo cargada de reflexiones y de recuerdos de jugadores y partidos que marcaron a toda una generación –el excolegiado se retiró a los 45 años en el 2003–. Pero, entre anécdotas, también hubo tiempo de analizar el futuro, concretamente el sistema de videoarbitraje (VAR) que próximamente llegará al fútbol español. En opinión de excolegiado, que se coloca en el grupo de los que apoyan su implantación, la cuestión está en saber aplicar el mecanismo y hacerlo con la suficiente delicadeza para que no entorpezca ni altere el desarrollo del deporte. «Esto no es fútbol americano», dijo, en referencia a las continuas paradas entre jugadas. «Vamos a tener un año difícil con la aplicación de esta tecnología, muchos jugadores no saben cómo funciona», concluyó entre risas.

En la charla, López Nieto relató el famoso incidente con el Dinamo de Kiev, que acabó expulsado de la Liga de Campeones tras intentar sobornarle, pero el tramo más contundente lo protagonizó el Málaga Club de Fútbol, un equipo del que fue socio hasta que comenzó a arbitrar. «El Málaga me puede, ahí se me va la profesionalidad y se me va todo», aseguró, tras repasar las circunstancias que han propiciado el descenso: «Es un club muerto estructuralmente desde hace mucho tiempo, el jeque es un desastre en la gestión y siempre lo ha sido». Aunque también lanzó un dardo a la afición:«A veces las ciudades tienen lo que se merecen, y Málaga ha sido muy indolente con su club».