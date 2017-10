López Nieto: «El gol de Barcelona es de esas jugadas que el VAR resolverá en dos segundos» López Nieto muestra en la pantalla del ordenador la imagen del centro en el gol que debió ser anulado en los primeros instantes del Barcelona-Málaga. / Salvador Salas El excolegiado internacional malagueño desgrana cómo será el videoarbitraje y adelanta que el objetivo es implantarlo totalmente la próxima temporada SERGIO CORTÉS Jueves, 26 octubre 2017, 01:27

Por primera vez Antonio Jesús López Nieto, el responsable de LaLiga en materia arbitral y miembro del Comité Profesional de Árbitros, concede una entrevista para hablar del videoarbitraje que se avecina, el famoso VAR. El excolegiado internacional malagueño insiste en el cambio profundo –para bien, en su opinión– que se producirá en el fútbol profesional español. ¿Qué tipo de jugadas serán corregidas gracias al videoarbitraje? ¿Cómo y cuándo se adoptarán esas decisiones? ¿Quién las tomará? ¿Cuándo se implantará el VAR? ¿Cómo lo aceptarán los árbitros españoles? ¿Tendrá incidencia en el juego y hasta qué punto las interrupciones podrían cortar el ritmo del partido? Todas esas cuestiones y algunas más encuentran respuesta en esta conversación con SUR, en la que López Nieto ofrece un avance de lo que será el futuro con el VAR al analizar, por ejemplo, la acción más polémica de la última jornada liguera, el primer tanto encajado por el Málaga en el Camp Nou. «El gol de Barcelona es de esos que el VAR resolverá en dos segundos».

–Aunque pertenezca a LaLiga, ¿usted es de verdad partidario al cien por cien del VAR?

–Yo llevo hablando del VAR durante mucho tiempo. Creo que el VAR era un final inevitable y lo que hay que conseguir es llevarlo de una manera adecuada. Hay que buscar que el protocolo, que está muy bien fijado, esté adaptado a nuestros árbitros y a nuestra competición, porque va a aportar muchos más beneficios que dudas.

–Pero usted hace unos años no era precisamente defensor de la implantación de la tecnología.

–Es que era otro tipo de tecnología lo que se planteaba. Creo que siempre hay que referirse a la tecnología con moderación. Siempre he estado de acuerdo con la tecnología en el caso de las jugadas objetivables; es decir, en las jugadas de gol que no es gol, en una pelota fuera, en un penalti que se produce fuera... Yo creo que esto el VAR lo va a solucionar perfectamente. Donde está la verdadera dificultad del VAR es cuando se entre a definir, y ahí es donde tenemos que marcar la línea de prudencia, jugadas que dependen de la intensidad o el contacto, dónde está el penalti-no penalti. Pero en las jugadas de fuera de juego terminal (cuando haya concluido la jugada), de un balón que ha salido o no, las que son de ubicación geográfica, va a ayudar de manera fenomenal. Lo va a resolver en muy poco tiempo y no va a alterar, que para mí es lo más importante, el juego.

–La clave es que la esencia del fútbol no cambie, que no se interrumpa el juego continuamente.

–Uno de los principios del VAR es ‘Interferencia mínima, beneficio máximo’. El VARno puede estar continuamente en cada jugada interrumpiendo el juego. El problema va a estar en la comunicación, en los medios de comunicación, en el conocimiento del VAR,y que sepamos trasladar a la gente lo que es el VAR. No podemos entrar con el VAR en cualquier jugada de penalti, porque, ¿qué es un penalti muy claro? Un penalti muy claro es para cada aficionado el que le hacen a su equipo mientras el que hace su equipo no es claro. Ese no es el parámetro. Tienen que ser jugadas meridianas, que no generen la más mínima duda. Pero para nadie. Es decir, para subsanar un error clamoroso.

–Un error clamoroso es precisamente el primer gol encajado por el Málaga el sábado en el Camp Nou.

–Claro, esa jugada es objetivable. El balón ha salido. Tenemos las imágenes. Jugadas como esa se solucionan con el VARen pocos segundos. Un gol en fuera de juego final, aunque sea por un escaso margen de centímetros, también lo solucionará el VAR. Será justo y todo el mundo lo aceptará. ¿Dónde estará el problema? En las jugadas de intensidad, en contactos en los que el jugador exagera, el VARno puede entrar porque nos moveríamos en una dinámica de mucho riesgo.

–¿Y de qué tipo de jugada estaríamos hablando?

–Hay cuatro jugadas clave en el VAR. Son los goles ilegales, el fuera de juego en posición de infracción o la segunda tarjeta amarilla equivocada que pueda suponer la expulsión. Ojo, no hablamos de la primera amonestación, sino de la segunda. Y luego también está aquella agresión que el árbitro no ha podido ver y que ha pasado inadvertida. Eso va a ayudar al juego porque el futbolista va a estar permanentemente fiscalizado.

–Usted coincide con los árbitros españoles en cada concentración. ¿Cómo ven ellos la implantación del VAR?

–Están expectantes. Creo que ellos son conscientes de que el VAR va a llegar. Tenemos una comisión para hacerlo ya, de forma ‘silenciosa’ durante la Copa del Rey (desde octavos de final), y si podemos, llegar a algún partido de Liga. La idea es ir poniendo a los árbitros en práctica.

–Supongo que cuando habla de ‘silenciosa’ se refiere a que no influirá en las decisiones arbitrales.

–Efectivamente. Sólo sería de prueba. Pero, claro, primero hay que entrenar a los árbitros. Esto no se puede empezar de hoy para mañana. El VAR ya se ha implantado en Alemania, Portugal e Italia, y de forma ‘silenciosa’ en Inglaterra y Francia. Ahí es donde queremos estar en esta primera temporada. A los árbitros hay que adaptarlos a cuándo interviene y cómo interviene el VAR.

–¿Pero eso implicaría tener más árbitros?

–No, el árbitro de VAR sería un componente más del equipo arbitral. No es una persona que ve partidos de fútbol... Ahora se nombra al árbitro, a los dos árbitros asistentes y al cuarto árbitro, y entonces se nombrará al árbitro VAR y al árbitro asistente de VAR. Porque el VAR tiene dos personas: una que está mirando y otra que está ayudando. A lo mejor mientras el árbitro VAR está revisando una jugada el partido puede seguir jugándose. Yluego, al margen, dos técnicos que les facilitan todo tipo de jugadas limpias, nítidas, sin ninguna interferencia de la realización para el árbitro VAR.

–Pero, ¿cómo se revisarán las jugadas? Porque si no se quiere interrumpir continuamente el juego...

–Es importante aclarar que las revisiones tienen que ser una vez que el balón no se ponga en juego para que la decisión técnica varíe. Lo único que puede variar en esas jugadas es una agresión con una expulsión. En las jugadas que hay un componente técnico tiene que estar el juego parado. Tú no puedes poner el balón en juego y luego echarte atrás porque ha salido en la revisión un fuera de juego. Por eso digo que tenemos que poner el funcionamiento en marcha rápidamente y entrenar a los árbitros.

–Los aficionados se preguntarán cómo no se ha instaurado en España, en la Liga con los mejores futbolistas del mundo.

–Muy fácil. LaLiga lleva intentando instaurarlo desde hace un año y la Federación no ha querido. El VAR es un proyecto de la FIFA, pero la Federación Española, quizá por la guerra que ha tenido con LaLiga, no ha querido implantarlo. Era la única federación importante que no lo había aceptado. Ya sí, porque hace dos o tres semanas se rubricó el protocolo con la FIFA, algo que no se podía hacer sin la firma de la Federación. Entiendo que pueda haber gente a favor o en contra, pero para mí el fútbol español no sólo debe estar ahí, sino que debe estar por encima de muchos campeonatos, porque tenemos árbitros muy expertos y una competición muy fuerte. Ahora confluyen las ganas de la Federación y de la Liga, y creo que se implantará inevitablemente la temporada que viene.

–No sé si tiene la impresión de que esta temporada se están produciendo más jugadas de este tipo, susceptibles de ser revisadas por el VAR.

–Sí se han producido muchas jugadas de este tipo. Es verdad que ha habido fueras de juego con escaso margen y que el VAR habría solucionado a favor o en contra. Son jugadas objetivables. Por ejemplo, ya que estamos en Málaga, el penalti de Rosales en Sevilla es una jugada en la que el VAR no puede entrar. Es una decisión arbitral. Sin embargo, en la jugada del otro día del gol en Barcelona sí puede entrar el VAR porque está errada. Por ejemplo, el gol encajado en Girona, que fue por cuestión de centímetros, el VAR también lo habría solucionado.

–Hablemos de dos penaltis, uno pitado y otro no pitado, con diversas circunstancias y que marcaron el futuro de un árbitro. Me refiero al Villarreal-Málaga de la pasada temporada.

–Para exponerlo claramente al aficionado de Málaga, en aquel encuentro pudo haber dos penaltis. Hay uno tremendamente claro, que habría sido incuestionado por todo el mundo, que es jugada de VAR (se refiere al agarrón a Charles no pitado por Bikandi Garrido), y otro posterior, en el que el Málaga cometió penalti. Ahí hubo gente que pensó que sí era penalti y otros que no lo era. El VAR ahí no puede entrar. Ese es mi concepto. Repito: debe entrar en jugadas meridianamente claras; es decir, en esas en las que a los árbitros se nos puede quedar cara de tonto por un error.

–Míchel se ha quejado recientemente de que en seis de los nueve partidos se han producido decisiones arbitrales erróneas en contra.

–También ha afectado a otros equipos, pero el Málaga ha tenido 3 o 4 jugadas en contra que el VAR habría solucionado en poco tiempo. Evidentemente, el gol de Barcelona es de esas jugadas que el VAR habría solucionado de forma fácil en dos segundos.

–El aficionado puede tener dudas sobre quién va a estar arriba, en la sala del VAR. Es decir, si está suficientemente cualificado.

–Será un árbitro de Primera División, y, para que se me entienda, no una persona de ‘La otra Liga’. Quizá en un futuro se pueda abrir la puerta a árbitros que estén recién retirados y que ya conozcan el funcionamiento del VAR.

–Nadie entendería que abajo, en el campo, estuviera un árbitro internacional y que arriba, en la sala del VAR, se encontrara uno que no lo es y que este tuviera más peso en las decisiones.

–No, hay que aclarar que el que decide siempre es el árbitro de campo y que el árbitro de VAR se limita a informar. El árbitro de VAR es el que alerta al árbitro principal. También si este tiene dudas puede pedir el asesoramiento del árbitro de VAR. Pero el árbitro principal es el que irá a una zona de revisión en los aledaños del terreno de juego y tomará la decisión final. Es posible que en una jugada de fuera de juego sea más factible que el árbitro de VAR sea decisivo porque la jugada sea claramente objetivable, pero no así en una agresión, por ejemplo. Pero la decisión la sigue tomando el árbitro. El otro día en Italia me contaban que están teniendo una participación en tres jugadas por jornada en los diez partidos de la Serie A.

–Claro que la gente va a cuestionar si la línea está bien trazada... Entramos en el terreno de la tecnología.

–Esa línea en general tiene un margen de error de un 0,1 por ciento. Pero todo se va perfeccionando. En jugadas de ese tipo, que serán iguales para todos los equipos, nos van a solucionar muchos problemas. Hay que tener en cuenta que la realización puede ser de 12 o 18 cámaras.

–Javier Tebas siempre habla de que la inversión de LaLiga en el videoarbitraje será muy fuerte. ¿Estará acorde a la compensación por los resultados que se producirán?

–Tenga en cuenta que todo tiene que ser un cableado de fibra para que tengamos la imagen perfecta. Hay que tener en cuenta que en Portugal y en Alemania tienen un Centro de VAR fijo, que está situado en Lisboa y Colonia, y que en Italia cada campo tiene un recinto VAR. Aquí estamos más en la opción de hacer un centro único y desde allí tener todas las imágenes. Es una inversión muy fuerte, pero creo que en esta Liga tan importante hablar de cuatro, cinco o seis millones de euros compensará los resultados.