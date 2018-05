Lluvia de críticas para Ramos por su 'actitud' con Salah y Karius

La acción entre Sergio Ramos y Mohamed Salah, que provocó la lesión en el brazo derecho del egipcio, desató la locura en la red, donde numerosos aficionados subieron vídeos de la reacción del camero, que parecía 'alegrarse' de que su rival no pudiera continuar. «El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera», escribió Ramos en Twitter, que salió al paso de unas imágenes en las que estaba sonriente en el momento que se iba lesionado el africano, que el mismo anunció cree podrá recuperarse y llegar al Mundial.

Jürgen Klopp criticó duramente la actitud de Ramos. «Para mí fue una entrada dura, que se parecía un poco a la lucha», indicó. También se mostró resentido por la dureza de la acción el ex internacional egipcio y ex del Celta, Mido, que dudó de la 'casualidad' de la desafortunada jugada. «Quien entiende de fútbol sabe que Ramos lesionó a Salah de forma intencionada», sentenció. Y es que, no solo 'Mo' Salah sufrió en primera persona los efectos del 'huracán Ramos'. Karius reclamó un codazo que sí captaron las imágenes. Aunque los medios egipcios han sido los que más han arremetido contra el madridista. En concreto, 'Al Masry al Youm' calificó a Ramos de «carnicero»; mientras que, 'Al Watan' mostraba una foto de Salah en el suelo y un titular: 'Que Dios se encargue'.