El Marbella, a repetir la imagen del debut en la visita al Córdoba B Corpas, entre dos jugadores del Mérida. / Julio Rodríguez El cuadro que entrena Fernando Estévez disputa su segundo partido en siete días, y con la Copa del Rey en el horizonte JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 27 agosto 2017, 00:41

Nada de trámites. El Marbella se mide esta tarde contra el incómodo filial del Córdoba en el Arcángel con la confianza de quien debuta ganando y con buenas sensaciones. Es la primera salida de los hombres de Fernando Estévez en el mismo campo donde la temporada anterior el equipo sacó un empate a dos goles. El Marbella se estrenó con una meritoria victoria (2-0) contra el Mérida. Más allá de los tres puntos, la buena actuación del bloque, la actitud y el buen nivel físico evidenciando en un final de partido donde pudieron sumar una goleada, invitan a pensar en positivo del primer desplazamiento de la temporada.

El grupo se ha centrado en cómo ganar a un correoso cuadro ‘califal’, que puso en dificultades a todo un favorito al ascenso como el Extremadura. En el Francisco de la Hera los blanquiverdes llegaron a empatar el partido que finalmente se llevaron los locales por 2-1. Sobre las cabezas de los futbolistas no solo han planeado las virtudes y defectos del rival, también el partido de Copa del Rey del próximo miércoles contra Las Palmas B en Canarias.

Además, en el club hay malestar por la reclamación del Mérida. El conjunto romano ha denunciado alineación indebida en su búsqueda de recuperar los tres puntos perdidos en el campo. Presentó a principios de esta semana una reclamación ante el Juez Único de Competición por alineación indebida del Marbella en el primer partido de Liga del sábado. Se basa el conjunto emeritense en que los andaluces sólo presentaron ocho fichas profesionales, cuando lo exigido en el artículo 121 del reglamento de la RFEF son diez.

No obstante, las esperanzas en que prospere la reclamación son escasas porque sabe el Mérida que en la circular de la RFEF fechada a 1 de agosto de 2017 se especificaba que las diez fichas profesionales contarían «desde que finalizase el primer plazo de inscripciones de fichajes», (es decir, a partir del 1 de septiembre) y no desde el comienzo de la temporada, como alega el Mérida y como sucedía cuando la Liga arrancaba en septiembre.

Para mayor curiosidad futbolística, la décima ficha profesional del Marbella ya la tiene gracias al propio Mérida. Los extremeños rescindieron el contrato del sevillano Rafa Navarro que firmó el miércoles por la entidad marbellí.

Más fichajes

Una semana más no han cesado los movimientos de altas y bajas en el conjunto costasoleño. Como avanzó SUR, el camerunés Ebwelle no contaba para el técnico granadino y el club le buscaba una salida. Precisamente, el viernes el extremo firmó con el rival de esta tarde, el Córdoba B. Para suplir la ausencia de ‘Ebu’, el club cerró la contratación de otro sub 23, Héctor Otín. El nuevo futbolista blanquillo llega cedido por el conjunto italiano del Virtus Entella. El centrocampista aragonés se formó en las categorías inferiores del Zaragoza y llamó la atención de la Juventus. De ahí pasó al Virtus Entella, conjunto con el que la pasada campaña estuvo cerca de subir a la Serie A. El viernes completó su primer entrenamiento a las órdenes de Fernando Estévez, aunque no estará disponible hoy.

Alineaciones:

Córdoba B: Llamas, Alberto García, Víctor Mena, Kevin, Soler, Jordi Ortega, Waldo Rubio, Álvaro Aguado, Sillero, Laro Setién y Sebas Moyano.

Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Razvan, Javi Moreno, Indiano, Corpas, Añón, Luis Rioja y Chus Hevia.

Árbitro: Orellana Cid (sevillano).

Campo y hora: Nuevo Arcángel (19.00 horas).