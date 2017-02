El Marbella busca su primera victoria en El Ejido

Ganar y esperar. La ambición del Marbella va más allá de contar los puntos de ventaja sobre el quinto clasificado para garantizarse una plaza entre los cuatro primeros y jugar eliminatorias de ascenso a Segunda. Desde la tercera posición ve al líder, el Cartagena, a tres puntos y con opciones reales de darle alcance con casi toda la segunda vuelta por disputar. En salidas como la de hoy a El Ejido es donde se arañan esos puntos tan necesarios para dirimir quién acaba entre los mejores.

Es un encuentro especial por varios motivos.Es el sexto y último derbi consecutivo del Marbella; vuelve el delantero fuengiroleño Pedro Mérida a la que fue su casa hace poco más de un mes; hay tres exblanquillos de la temporada anterior en el rival, como Sergio Narváez, Emilio Cubo y Álvaro Ocaña, que se perfilan además como titulares; y el Marbella quiere estrenar el casillero de victorias en Santa Domingo donde aún no ha vencido. Alicientes no faltan en el viaje esta misma mañana a tierras almerienses. Las primeras dos salidas este año se han saldado con sendos empates contra el Recreativo y el Córdoba B. Ahora, para dar valor a los dos triunfos en el Municipal, el conjunto que dirige Nafti quiere dar un aviso a los aspirantes al título con un triunfo de calidad.

La principal novedad en la alineación marbellí es la de Ángel Bernabé. El guardameta toledano disputará su segundo partido de Liga en veinticuatro jornadas. El fichaje de Guille Lara por el filial del Málaga ha dejado vacante el puesto. En un principio el club confió esta tarea a la incorporación de mayor relumbrón en el mercado invernal: Manu Fernández. El ex del Deportivo, entre otros, viaja con el equipo, pero no podrá vestirse de corto porque no cuenta aún con el ‘transfer’ del MashinSazi Tabriz de Azerbaiyán, con el que disputaba la competición iraní. El también cancerbero Moha se estrena en la convocatoria con sólo tres entrenamientos. El marroquí de 22 años sí está disponible para Nafti, pero verá el duelo desde el banquillo salvo sorpresa.

Manu viaja para hacer grupo

En la convocatoria de 19 futbolistas –Manu Fernández viaja para hacer grupo– no han entrado por decisión técnica ni el delantero ex del Inter de Milán Zé Turbo, ni el central José Luis Espinosa ‘Tiri’. El ariete debutó la semana pasada los últimos diez minutos contra el Mancha Real, pero no ha tenido continuidad. En el caso de Tiri, Nafti explicó que «hay que ir despacio con él», debido a que aún no está en el mejor nivel físico. La mejor noticia para el Marbella es la vuelta de uno de sus jugadores más en forma en el último mes y medio. Okoye ha cumplido con su partido de sanción y luchará por la titularidad con Pedro Mérida. En condiciones normales el nigeriano luciría el ‘9’, perp el hecho de que Mérida vuelva a Santo Domingo y conozca a sus ex compañeros a la perfección nivela la lucha por el puesto.

El mayor contratiempo para la defensa es la baja de Carlos Julio. El dominicano estará fuera al menos dos semanas por una rotura de un cuádriceps y no tiene sustituto natural. Con seguridad el marbellí Marcos Ruiz dejará el centro de la zaga para ocupar el lateral derecho. Este circunstancia ha abierto la puerta del equipo al uruguayo Danilo, que se estrena en una convocatoria.

Alineaciones probables:

El Ejido 2012: García, Emilio Cubo, Admonio, David Fernández, Ocaña, Gabri, Sergio Martín, Javilillo, Dani Cara, Sergio Narváez y Samu Corral.

Marbella: Bernabé, Marcos Ruiz, Diana, Delmonte, Andrés Sánchez, Lolo, Beitia, Petcoff, Kike Márquez, Luis Rioja y Okoye.

Árbitro: Lax Franco (murciano).

Campo y hora: Santo Domingo (17.00 horas).