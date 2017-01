El Marbella comienza en el campo del ‘decano’ el camino al ascenso

El Marbella se pone en marcha esta tarde en el Colombino contra un Recreativo en horas bajas. Los locales permanecen en zona de descenso, con huelga de jugadores y trabajadores. Sus principales futbolistas siguen tentados por ofertas para salir y no cuentan con la mejor inercia para competir ante un bloque armado como el Marbella. No obstante, ya se sabe que estos partidos suelen ser revulsivos para salir de situaciones adversas y el ‘decano’ se agarrará al apoyo de su extraordinaria afición. El objetivo del cuadro blanquillo es pescar en río revuelto, demostrar la intensidad y eficacia de aquel equipo que deslumbró en las primeras diez jornadas y no perder de vista la primera posición.

Han causado baja Graxa, Álex Serrano, Chaco, Despotovic y Wauters

Grupo nuevo y mismo objetivo: el ascenso a Segunda División. Cierra la mejor primera vuelta de su historia, se mantiene segundo, echa a su director deportivo, da la baja a cinco jugadores y ha fichado ya a cuatro nuevos futbolistas. El Marbella no ha tenido una salida y entrada de año tranquila pese a su extraordinaria clasificación, a cuatro puntos del líder, el Cartagena. Sin embargo, todos los cambios obedecen a la oportunidad única de volver a la categoría de ‘plata’ 25 años después del último ascenso. El proyecto de subir de categoría a tres años vista ha muerto para volcar todos los esfuerzos en este 2017. La accesibilidad de un grupo IV sin rivales de gran presupuesto como Cádiz, UCAM y Sevilla Atlético ha permitido tutear a los aspirantes reales: Cartagena, Villanovense, Lorca, Jumilla, Murcia o Mérida.

Bajas y fichajes

El Marbella ha rescindido los contratos de cinco futbolistas firmados en verano: Álex Serrano, el brasileño Graxa, el serbio Despotovic, Chaco y el juvenil belga Jean Paul Wauters. El vicepresidente del club y encargado de gestionar la parcela deportiva, Rafaele Pandalone, ha puesto al frente de su equipo de trabajo a Marc Juliá junto al agente uruguayo Roberto Álvarez. Las discrepancias con el anterior director deportivo, Alessandro Gaucci, precipitaron su salida pese a crear una plantilla ganadora. Según conoció SUR, el desencuentro entre ambos tuvo mucho que ver con el precio elevado de varios futbolistas, entre ellos los que han causado baja.

El Recreativo está en una situación delicada, en zona de defensa y con huelga de jugadores y trabajadores

Esta misma semana se han incorporado a la disciplina marbellí el delantero fuengiroleño ex del Ejido Pedro Mérida, el extremo camerunés ex del Barça y Valencia Ewbelle (autor de dos goles con el Castellón en la fase de ascenso contra el Atlético Malagueño del año pasado), el central uruguayo Danilo Suárez y el centrocampista creativo ex del Celta Luis Rioja. No serán los últimos movimientos. El guardameta navarro Imanol Elías está a prueba y en el capítulo de salidas no está garantizada la continuidad de Bernabé, Niko, Peláez y Alcibiade. El club esperará hasta el final de mes para lograr fichar un delantero de referencia, con experiencia en Segunda, que dé el salto de calidad al equipo.

La principal ausencia hoy es el capitán Añón, con unas sobrecarga en el cuádriceps izquierdo. El resto del plantel está a disposición de Nafti, que también podrá hacer debutar a los recién llegados. Sería precipitado dar entrada a los fichajes con pocas sesiones de trabajo, aunque en el banquillo sí estarán revulsivos como el rapidísimo Ebwelle o al ex del Malagueño Pedro, único delantero centro del Marbella a día de hoy.

Alineaciones probables:

Marbella: Guille Lara, Carlos Julio, Marcos Ruiz, Diana, Andrés Sánchez, Delmonte, Lolo, Beitia, Goti, Kike Márquez y Okoye.

Recreativo: Arturo, Robles, Luzardo, Alonso, Cantero, Rafa, Molina, Núñez, Jesús Vázquez, Altamirano y Miguelito.

Árbitro: Pinto Herrera (tinerfeño).

Campo y hora: Nuevo Colombino, 17.00 horas.