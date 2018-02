Jornada 23 Zidane: «Quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí» 01:07 Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Foto: Rodrigo Jiménez (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico del Real Madrid niega que desee la salida del malagueño a final de temporada ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 9 febrero 2018, 14:14

Zinedine Zidane niega haberle puesto fecha de caducidad a la estancia de Isco en el Real Madrid. "Yo quiero a Isco y quiero que se quede toda la vida aquí", señaló el técnico la víspera del choque que medirá este sábado a su equipo con la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, saliendo así al paso de los rumores sobre un presunto descontento con el centrocampista de Benalmádena.

Aseguró Zidane que es "mentira" que se haya hartado del malagueño. "Hace un tiempo todos me decían por qué no voy a fichar. Yo confío en mi equipo hasta el final, soy uno de los que cuando empieza una cosa va a muerte con lo que hace. Pienso y creo en lo que hago. Quiero a Isco y que se quede toda la vida aquí, eso no va a cambiar. Es un futbolista muy bueno que lo ha demostrado siempre", insistió el preparador.

¿Qué pasa entonces con el '22', que ha visto reducida notablemente su presencia sobre el césped en los últimos partidos?, se le preguntó al galo, que salió por la tangente. "¿Qué pasa con los demás? Aquí somos 25 y todos son importantes", manifestó 'Zizou', que destacó que "lo más importante es el equipo" y que comentó que aunque "a lo mejor, desde aquí hasta el final, no va a jugar todos los partidos Isco", va a seguir contando con él. "Hoy me preguntas por Isco, mañana me van a preguntar por Ceballos o Asensio, por los que juegan menos", agregó, subrayando que la mayor dificultad la tiene él por la gran calidad de su plantel.

Sin ansiedad ante la visita del PSG

Pese a que su situación en la tabla, con el Villarreal a dos puntos de los puestos de Champions que cierran los blancos, obliga al Real Madrid a no relajarse en la Liga, la rueda de prensa en Valdebebas estuvo marcada por el crucial duelo del próximo miércoles ante el París Saint-Germain. Aseguró Zidane que no tiene ninguna certeza sobre ese partido, más allá de enfatizar su convicción de que van a "darlo todo" para superar al poderoso conjunto parisino. "Tenemos ganas de hacerlo bien", señaló el técnico, que indicó que sus futbolistas están ahora "concentrados en el partido de mañana" y que, una vez concluya, se enfocarán ya en el del PSG. "Es un partido de Liga importante y lo que queremos es ganar los tres puntos, y luego veremos el miércoles", agregó sobre el choque ante la Real Sociedad, que vaticinó como "difícil”, con un rival “muy bueno" que además llega "necesitado" al Santiago Bernabéu.

Podemos darle la vuelta a todo esto porque tenemos la capacidad de hacerlo

Negó Zidane que exista ansiedad en su plantilla por la visita del PSG. "Son partidos que gustan a los jugadores. Todo lo contrario", resaltó. Demandó el apoyo de la afición, se mostró convencido de la buena respuesta de la parroquia blanca y aunque admitió que la falta de regularidad les ha condenado en la Liga y en la Copa, advirtió de que aún es posible salvar la campaña por la vía de la Champions. "Podemos darle la vuelta a todo esto porque tenemos la capacidad de hacerlo", zanjó.

Cristiano es un jugador excepcional y siempre está ahí en los momentos importantes

Salió, por último, en defensa de dos de sus principales estrellas: Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Pese a que el público del Santiago Bernabéu parece haber perdido definitivamente la paciencia con el ‘9’, Zidane apuntó que tiene igual presión que los demás. “La situación siempre va a ser la misma: dependemos de lo que hagamos en el campo”, comentó.

En relación al ‘7’, recordó que ya en el pasado acalló a base de goles a quienes veían iniciado su declive, por lo que no le inquietan para nada sus bajos registros anotadores en Liga. “Yo no estoy preocupado, sé que es un jugador excepcional y siempre ha demostrado que está ahí en los momentos importantes. Este tipo de jugadores siempre cumplen en las grandes citas”, subrayó tras indicar que es posible que el luso esté “más motivado” por las críticas y quiera “demostrar de lo que es capaz”.