Real Madrid Zidane: «La Liga es lo más difícil, pero la Champions es la hostia» 00:45 Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa previa al partido frente al Celta. / Emilio Naranjo (Efe) I Atlas El técnico francés ha defendido el papel de los menos habituales y ha dejado en el aire el posible fichaje de Neymar: «No lo se, yo no soy quién para decir eso hoy en día» JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 16:13

«La Liga en lo más dificil, son 38 jornadas, pero la Champions es la hostia y nosotros vamos a jugar la tercera final consecutiva, es muy bonito». Con esta efusividad se ha mostrado Zinedine Zidane en la previa del último duelo liguero de la temporada en el Santiago Bernabéu ante el Celta. El técnico francés, relajado una vez extinguidas las últimas llamas del polémico clásico del pasado domingo, ha reconocido no obstante el decepcionante papel del Real Madrid en la competición de la regularidad. «Nosotros hacemos este trabajo y siendo el Real Madrid tenemos que aceptar las críticas cuando las cosas no se hacen bien. Los que juegan menos han tenido carácter, a lo mejor no nos ha ido bien en la Liga pero la culpa no es solo de los que juegan menos, sino de todos. El primer responsable soy yo, porque no he sabido transmitir la motivación adecuada», ha señalado el técnido francés.

«Es el último partido de la temporada en nuestro estadio y queremos dar la última alegría a nuestros aficionados ganando el partido porque se lo merecen y vamos darlo todo para ello», ha afirmado, tras destacar que seguir trabajando igual y afrontar con la motivación necesaria los dos partidos de Liga restantes es «la mejor forma de preparar la final de la Champions».

«Ha ido como ha ido la temporada. La iniciamos fenomenal ganando tres títulos, pero luego ha ido un poco peor en la Copa y la Liga. Ahora lo que queremos es darlo todo para defender nuestro título y conquistar una Champions que todo el mundo quiere ganar», ha incidido. Respecto a esa final ante el Liverpool, Zidane asegura que la plantilla no se siente favorita y que prepara la final ajena a todo lo que rodea al equipo.

Zidane no se muestra especialmente preocupado por el nivel defensivo del equipo en los último tiempos. «No creo que debamos prepararnos específicamente en defensa. Aunque hayamos encajado muchos goles, todo el mundo habla de que el problema es la defensa, pero no lo veo así. Es sólida, estoy contento con ella», ha zanjado.

También el nombre de Neymar saltó a la palestra. «No lo se, yo no soy quién para decir eso hoy en día», respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que el brasileño acabe recalando en el Real Madrid y su compatibilidad dentro de la plantilla con Cristiano Ronaldo. «Los buenos son siempre compatibles», aseguró no obstante. «No sé si se está hablando con Neymar, lo importante es lo que estamos haciendo ahora», señaló en referencia a los posibles contactos con el jugador brasileño desde el club.

Respecto al rival de mañana, apenas una referencia al regreso de Radoja y especialmente de Iago Aspas a la convocatoria celtiña: «Aspas es internacional español, un muy buen jugador y un plus para ellos».