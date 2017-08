Jornada 1 Zidane: «Ha sido un partido muy completo» 00:47 Zidane, con gesto serio durante el partido. / Efe El técnico blanco confiesa que "puedes cambiar de jugador y de dibujo, pero los jugadores que entran lo hacen perfecto" COLPISA Madrid Lunes, 21 agosto 2017, 13:36

Zinedine Zidane estaba contento tras la victoria del Real Madrid ante el Deportivo que les hace líderes de Primera a expensas de lo que ocurra en los dos partidos de este lunes. "Podemos estar contentos de lo que hicimos porque enfrente teníamos un rival complicado y un campo difícil. Es un equipo que te puede meter en dificultades y en el principio del partido tuvieron sus opciones para hacer goles", confesaba el francés. "Nos vamos contentos por la prestación y por el partido que hemos hecho todos", añadía.

"Ha sido un partido completo. Dentro del partido hay que sufrir y sufrimos. Al inicio marcamos rápido y como siempre, algunas cosas las hicimos mal, pero el contenido en general es muy bueno", señaló

El técnico blanco destacó que el segundo gol del equipo llegara tras 42 toques seguidos. "Intentamos jugar y tenemos jugadores para hacerlo. Al final, ese gol es el resultado de lo que trabajamos y es lo que queremos hacer. Cuando te sale un gol así podemos estar todos satisfechos", afirmó.

Zidane quiso hablar de dos de sus jugadores que completaron un partido muy completo. Casemiro, que volvió a marcar, fue el primero en recibir los elogios de su entrenador. "Case tiene estas cosas, puede llegar. Cuando estamos en campo contrario el puede estar ahí y me alegro por su gol, pero no es su primer trabajo y lo sabemos". El otro nombre propio fue Nacho, que debutaba en partido oficial esta temporada: "Estoy contento por él porque es un jugador que siempre cumple, que está concentrado cuando juega y también cuando no juega. Después de tres partidos oficiales hoy ha jugado y lo ha hecho muy bien", señaló. Además, Zidane confesó que tener un banquillo tan amplio es una bendición para él porque "puedes cambiar de jugador y de dibujo, pero los jugadores que entran lo hacen perfecto".

Precisamente de su plantilla volvió a insistir, como en la previa, que está contento con lo que tiene. "Me quedo con todos los que tengo. Ningún jugador me ha pedido salir, quiero la plantilla como está y espero que no haya cambios", decía con gesto serio justo antes de asegurar con una sonrisa pícara que "hasta el 31 de agosto puede pasar de todo".

Por último habló de la expulsión de Sergio Ramos por doble amarilla cuando el partido llegaba a su fin. "No sé si ha sido justa o no", decía el francés. "La voy a ver después, pero no voy a hablar de eso", quiso zanjar. Pero una nueva pregunta le hizo extenderse: "no estoy contento con lo que pasó con Sergio Ramos porque no me gusta terminar el partido con un jugador menos, pero no lo podemos cambiar y hay que pensar ya en el próximo partido y veremos cómo vamos a jugar".