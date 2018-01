Jornada 19 Zidane: «No estamos tan mal como se dice» 00:46 Zinedine Zidane. / Foto: J.J. Guillén (Efe) | Vídeo: Atlas El técnico del Real Madrid señala que lo que le falta a su equipo «no es juego», sino «la continuidad necesaria para recuperar la confianza» que dan las victorias ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 12 enero 2018, 13:59

Zinedine Zidane no está de acuerdo con los análisis que se hacen de la temporada que está completando su equipo. "Lo complicado y lo que tenemos que hacer es no mirar lo que se dice. Es difícil, pero hay que intentar escuchar lo mínimo, porque hoy día todo lo que se dice del Real Madrid es negativo y no es así. Yo no lo veo así. Tenemos que sacar lo positivo, que estamos vivos en todas las cosas. No estamos tan mal como se dice", señaló en la rueda de prensa previa al partido que medirá este sábado a la escuadra blanca con el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Pero cuando se le cuestionó sobre esos aspectos positivos que ve él en el deambular del conjunto al que dirige sólo apunto que están "vivos en todas las competiciones", pese a que los 16 puntos que le saca el Barça en la Liga se antojan una diferencia insalvable cuando ni ha finalizado la primera vuelta. "Cuando miro los partidos, no estoy de acuerdo con lo que se dice, pero es lo que pienso yo", insistió el técnico, que remarcó que "vende más" hablar mal del equipo.

Ratificó Zidane la opinión que vertió al término del encuentro copero ante el Numancia, en el que el cuadro soriano arrancó un empate en el Santiago Bernabéu. "Me gustó mi equipo. No en todo el partido, pero me gustó", insistió el galo. "Vosotros estáis ahí para hablar, yo lo que puedo hacer es ver lo positivo del equipo. Es fácil desde vuestra posición decir que todo está mal, pero no es así", abundó.

Se mostró convencido el galo de que la charla que mantuvo el martes en Valdebebas con sus futbolistas ha surtido los efectos deseados a la hora de enderezar el errático camino del Real Madrid este curso. "Una reunión es para eso y siempre sacas algo positivo", subrayó el preparador francés, que aseguró que lo que le falta a su equipo "no es juego", sino "la continuidad necesaria para recuperar la confianza", algo que se logra, dijo, "ganando partidos". "Lo más importante es ganar, y últimamente es difícil, pero vamos a seguir", agregó.

«Necesitamos que la gente esté con el equipo»

El partido ante el Villarreal de este sábado llega con los ánimos de la parroquia blanca caldeados al ver que no se produce ese cambio de tendencia necesario en la marcha del vigente campeón de Liga y Champions. Pero a Zidane no le inquieta el juicio del Santiago Bernabéu. "No estoy preocupado. Lo que puedo decirle a la gente es que queremos que vengan al estadio a ayudar al equipo, como siempre han hecho. Les digo que no escuchen mucho lo que se dice, porque no todo es negativo. Necesitamos a la gente. Igual que cuando estamos bien no hay que tener mucha euforia, cuando hay dificultades necesitamos que la gente esté con el equipo", apuntó.

Se le preguntó a Zidane si está siendo injusto con algunos futbolistas a la hora de repartir minutos. "No creo, y no creo que mis jugadores piensen eso", dijo el entrenador del Real Madrid, que reconoció que hay jugadores que participan menos últimamente, pero que dejó claro que para él "son todos importantes".

Respecto al emparejamiento con el Leganés en cuartos de final de la Copa del Rey, Zidane alertó de que va a ser un cruce "complicado" y que hay que pensar primero en cómo superar al conjunto pepinero antes de hacerlo en posibles rivales para las semifinales.

Y sobre su portazo a incorporaciones en este mercado invernal mientras sus rivales sí se refuerzan, volvió a insistir en que está satisfecho con su plantilla y que no ve nada en el mercado que le lleve a pensar que quien llegase mejoraría a los que ya están. "Si tienes un jugador que quieres, que está disponible y que te va a aportar mucho más de lo que tienes, no me parece mal, pero yo no veo eso. Yo tengo jugadores muy buenos", zanjó.