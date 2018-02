Jornada 26 Zidane: «Ojalá que Neymar pueda estar en el partido de vuelta» 01:13 Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Rodrigo Jiménez (Efe) | Vídeo: Atlas «Nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión, nunca», subraya el técnico del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 26 febrero 2018, 14:09

Zinedine Zidane fue contundente. Desea que Neymar pueda estar en condiciones de disputar el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones que medirá el próximo 6 de marzo al PSG con el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. «Nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión, nunca», dijo el técnico merengue en la rueda de prensa que ofreció este lunes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, previa al choque correspondiente a la 26ª jornada de Liga que enfrentará el martes a su equipo con el Espanyol en Cornellà-El Prat (20 horas).

Se le preguntó a Zidane si supone una alegría la lesión que sufrió el domingo Neymar en el transcurso del encuentro entre el PSG y el Marsella, que concluyó con victoria del cuadro parisino por 3-0 pero que se vio ensombrecida por la preocupación al tener que abandonar el paulista el césped con el tobillo maltrecho, un percance que pone en duda su concurso en el Parque de los Príncipes ante el Real Madrid. «Para nada. No me gusta que se lesionen los jugadores. Ojalá que pueda estar en este partido. Nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión, nunca», señaló el galo.

El PSG, protagonista otra vez en la rueda de prensa de Zidane pese a que antes de rendir visita al conjunto francés el Real Madrid tiene dos duelos ligueros, no es el único que verá condicionada su preparación del encuentro por el estado físico de alguna de sus piezas clave. Los blancos aún tienen en la enfermería a Vallejo, Marcelo, Modric y Kroos. «Están ahí, con la recuperación. De momento no han trabajado con nosotros pero no significa nada. Están trabajando los tres, no con el equipo, y vamos a ver a partir del miércoles lo que va a pasar con los tres», señaló respecto a su evolución Zizou.

«Sergio Ramos es nuestro capitán, sin duda»

Al margen de las preguntas sobre la Champions, Zidane salió en defensa de Sergio Ramos y su capitanía. «Cada uno puede opinar, pero poner en duda lo que es Sergio Ramos en este club, para mí es una falta de respeto. Sabemos dentro lo que es Sergio y sus compañeros. La gente lo quiere muchísimo aquí, es un líder, lo ha demostrado y es nuestro capitán, sin duda», manifestó antes de mostrarse perplejo por el hecho de que alguien pueda cuestionar los galones del camero sólo porque no se mostrase tan magnánimo con Bale en Butarque como Cristiano el pasado sábado en el Santiago Bernabéu cuando el luso cedió el penalti a Benzema, precisado, como el galés, de moral. «Cómo podemos montar un debate de estas cosas, sólo porque no ha dejado el penalti el otro día a Gareth en Leganés. Nosotros sabemos a quién tenemos en nuestra casa. A nuestro capitán lo quieren mucho todos los madridistas porque es un espectáculo», enfatizó el preparador.

Se mostró satisfecho Zidane por el partido que Bale completó ante el Alavés, donde marcó su décimo gol del curso tras días cuestionado por el presunto enfado desencadenado a raíz de su suplencia ante el PSG. ¿Se ha activado porque no le ve indiscutible?, se le preguntó a Zidane. «Le veo como siempre, cada día se encuentra mucho mejor y es lo que queremos, ver un Bale al cien por cien», respondió el técnico. «El otro día hizo un gran partido, no sólo por el gol, sino también por la participación», agregó.

Sobre Cristiano Ronaldo, que ha firmado doce tantos en sus últimos siete partidos, resaltó que su gran estado de forma es el fruto de la dosificación de esfuerzos que comenzaron a aplicar ya la pasada temporada. «Él se conoce muy bien y nosotros hablamos mucho con él. Es muy importante tener a Cristiano siempre a tope. Él sabe que de vez en cuando tiene que descansar. La temporada es larga», indicó.

«No quiero que le metan tarjeta a Carvajal»

Ensalzó también Zidane a Keylor Navas, de nuevo sobresaliente ante el Alavés, con paradas decisivas en el primer tiempo que le sirvieron para reivindicarse una vez más a un cancerbero que lleva tres años conviviendo con rumores sobre posibles fichajes para su demarcación. «Tenemos a un gran portero, muy profesional, que lo quieren mucho aquí. Donde ha llegado ha sido sólo por su trabajo. Se merece estar aquí. Ganamos muchas cosas con él», destacó Zidane.

Indicó el galo que frente al Espanyol habrá que «salir fuerte» para seguir con la buena racha ya que «cada partido empieza de cero». Y se refirió a la posibilidad de que Carvajal, que anda apercibido de sanción, pueda forzar el martes una amarilla en Cornellà-El Prat para perderse la siguiente jornada de Liga y llegar así más descansado al encuentro contra el PSG. A Zidane no le importa que puedan mirar con lupa al lateral. «A mí me da igual. Yo no quiero que le metan tarjeta. Quiero que siga con la cuarta tarjeta hasta el final. Luego veremos cómo lo vamos a manejar», zanjó.