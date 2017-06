Atheltic Yeray sufre una recaída de su cáncer testicular Yeray, en las instalaciones de entrenamiento del Athletic en Lezama. / Manu Cecilio El central del Athletic deja la concentración de la sub-21 para el Europeo de Polonia y tendrá que someterse a un tratamiento de quimioterapia JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 13 junio 2017, 19:34

Nuevo golpe de la vida para Yeray Álvarez, quien a causa de una recaída en el cáncer que padece deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia y ha tenido que abandonar la disciplina de la selección española sub'21 con la que iba a disputar el Europeo de Polonia.

Un control médico en la vigilancia activa de la evolución del tumor testicular que se le detectó y del que se le intervino en las pasadas navidades ha detectado «una anomalía (adenopatía) que debe ser tratada», según ha anunciado el Athletic este martes. El club ha añadido que «en los próximos días el jugador comenzará un tratamiento complementario (quimioterapia) indicado por los especialistas» y que el período estimado de baja será de tres meses.

La recaída de Yeray supone un mazazo para la familia rojiblanca. El presidente del club, Josu Urrutia, anunció el pasado 23 de diciembre que al defensa se le había detectado un tumor en el testículo derecho, del que fue operado cuatro días más tarde. Los especialistas que le trataron comunicaron entonces que no necesitaría un tratamiento complementario. A mediados de enero recibió el alta médica. «No tengo miedo a nada», comentó el defensa de 22 años, que se convirtió en un puntal del equipo, en su primera comparecencia tras la operación.

Fechas clave 23 de diciembre Urrutia anuncia que se le había detectado un tumor en el testículo derecho. 27 de diciembre Yeray es operado «sin incidencias» 12 de enero El central ya corre por las instalaciones de Lezama. 4 de febrero Yeray reaparece en el Camp Nou frente al Barcelona. 13 de junio El Athletic anuncia la recaída del futbolista.

Su vuelta se produjo mucho antes de lo previsto, en apenas mes y medio, parón de Navidad incluido. Así, reapareció por todo lo alto el 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, en el Camp Nou. «Nunca me rindo, lucho hasta que lo consigo», señaló en su reincorporación el rojiblanco, quien dijo haberse encontrado «bastante bien» en su regreso a la competición, si bien era consciente de que le faltaba «coger el ritmo».

En este sentido, el técnico Ernesto Valverde no tuvo dudas y volvió a darle la titularidad, que conservó hasta el cierre del torneo de la regularidad en el Vicente Calderón. El central ha clausurado la temporada con 35 partidos y una renovación efectuada en febrero que le blinda con 30 millones hasta 2022.

Yeray no ha sido muy prolijo en palabras al hablar de su enfermedad. En cambio, una vez superada en primera instancia sí participó en una suelta de globos frente al hospital de Cruces de Barakaldo en el día contra el cáncer infantil y también dio una charla en Madrid para hablar de su experiencia. «Por tu mente pasan 20.000 cosas cuando escuchas la palabra que todo el mundo teme y te comunican que te van a extirpar un testículo. Te invade una sensación de miedo que quizás por vergüenza no quieres mostrar. En ese momento no sabes si después puede llegar la quimioterapia e incluso la muerte», decía ante una audiencia impresionada por su entereza.

Lejos de hundirse tras este nuevo golpe que ya sufrió años antes algún colega como el exportero Sergio Aragoneses, el central hizo unas declaraciones en las redes sociales en las que asegura que jamás bajará los brazos y que vencerá esta batalla también. «Si tengo que volver a tumbarlo (el cáncer), lo volveré a hacer y lo haré mil y una veces», escribió, y acompañó el texto con un emoticono de fuerza.

El defensa baracaldés estaba concentrado con la selección sub'21 y tuvo que dejar la 'La Rojita' para ponerse en las manos de los médicos. «Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos, que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya», escribió el joven baluarte del Athletic.

Conmoción y apoyo

El vestuario rojiblanco está conmocionado y enseguida empezaron a llegar los primeros mensajes de ánimo para el compañero enfermo. «Anda que empezar así el día... Mucho ánimo, Yeray», puso Mikel San José en Twitter. «Dios guarda sus peores batallas a sus mejores guerreros. Luchamos Juntos. Estamos unidos mi hermano», escribió su íntimo amigo Iñaki Williams. «¡Eres muy fuerte! Estamos todos contigo, amigo», le animó el portero Kepa Arrizabalaga a pesar de que el seleccionador sub-21, Albert Celades, se mostró contrario a este tipo de mensajes en estas circunstancias.

Dios guarda sus peores batallas a sus mejores guerreros.

Luchamos Juntos.

Estamos unidos mi hermano. 🤜🏼❤️🤛🏿 pic.twitter.com/op5AarjQaN — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) 13 de junio de 2017

También exfutbolistas rojiblancos como Julen Guerrero se sumaron a la ola de la solidaridad: «Seguro que es solo un proceso más en su recuperación, la batalla continua y todos estamos en esta guerra. Siente nuestra fuerza». «Toca apretar bien los dientes y remar contra corriente, todos te apoyamos y estamos contigo. Mucho ánimo Yeray», reflejaba Iñigo Larrainzar.