El vestuario del Barcelona defiende a ultranza la continuidad de Neymar EFE Martes, 25 julio 2017, 01:01

barcelona. El vestuario del Barcelona defiende a ultranza a Neymar. Ayer el lateral Jordi Alba afirmó en Nueva Jersey que «sigue siendo jugador del Barcelona hasta que no se diga lo contrario», sumándose a la línea de las declaraciones de compañeros sobre el futuro del brasileño.

La continuidad de Neymar en el Barcelona sigue siendo una incógnita desde hace semanas, desde que apareció el interés del París Saint-Germain francés por pagar la cláusula de rescisión del contrato del brasileño (222 millones de euros), y que se alimenta con los rumores que aparecen en los medios, y que se incrementa con el silencio del jugador y de su padre.

En la madrugada de ayer el central Gerard Piqué colgó en la su cuenta en las redes sociales una fotografía junto a Neymar en la que escribió «se queda», dando por zanjada desde su posición todas las dudas acerca del futuro azulgrana de su compañero.

Al serle preguntado a Alba si esta era una posición consolidada dentro del vestuario, el lateral dijo: «Habrá que preguntarle a 'Geri' (Piqué) por estas declaraciones. Yo no he hablado nada con 'Ney' de este tema. Salen muchas cosas, como tantas otras. Esa foto habrá que preguntársela a Geri». «No sé lo que han hablado. No sé si es una broma. No creo que sea una broma. Espero que no», añadió el defensa internacional de Hospitalet.