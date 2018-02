Jornada 25 Valverde: «Los puntos ya empiezan a contar un poco más» Ernesto Valverde, técnico del Barça. / Enric Fontcuberta (Efe) El técnico del Barça no cree que su equipo esté inmerso en ningún tipo de crisis y señala que el cuadro azulgrana hizo «un partidazo» ante el Chelsea EFE Viernes, 23 febrero 2018, 19:01

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, considera que a partir de este sábado ante el Girona "los puntos ya empiezan a contar un poco más, porque cada vez queda menos en el campeonato".

Valverde no cree que su equipo esté inmerso en ningún tipo de crisis y ha repasado las últimas actuaciones: "Hemos tenido dos partidos seguidos en casa (Alavés y Getafe) que nos han costado, porque son dos equipos que se han cerrado mucho". Pero también recordó que en el último mes, el Barça también ha jugado partidos en los que estuvo "muy bien", como en los encuentros coperos en el Camp Nou ante el Celta, el Espanyol y el Valencia. "Ante el Chelsea hicimos un partidazo, tuvimos una actitud extraordinaria para el nivel del partido que era y en Eibar fue un partido muy incómodo", ha dicho.

En líneas generales, Valverde cree que su equipo "está bien", pero advierte de que se está en este proceso en el que "los partidos son más definitivos que antes", por lo que "los puntos de mañana empiezan a contar un poco más, ya que cada vez queda menos -ocho partidos en casa y seis fuera-".

Una «campaña increíble» del Girona

En cuanto al Girona, el técnico azulgrana lo considera como el equipo revelación de la temporada. "Es un recién ascendido, debutante en Primera, y está haciendo una campaña increíble. Es un equipo con entusiasmo e intensidad y está muy cerca de los puestos de Europa", ha recordado.

Pese a que en el partido de ida Pablo Machín varió algo su sistema y dispuso de un marcaje individual sobre Messi -por parte de Pablo Maffeo-, Valverde no cree que el Girona cambiara tantas cosas. "Fue un equipo reconocible", ha opinado.

En cuanto a la posibilidad de poner en práctica rotaciones, ya que esta semana juegan tres partidos de Liga (Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid), Valverde ha comentado que la que viene es "una semana importante" en la Liga. "Quedan catorce partidos y tres los ventilamos esta semana. Estos nueve puntos nos van a decir mucho. Mañana tiene su miga, por el rival y por el momento de la temporada en el que llega. Es posible que haya algún cambio, pero siempre pensando en la victoria", ha insistido.

No piensa en el Atlético

Valverde ha declarado que no se está fijando en el partido del Atlético del próximo fin de semana en el Camp Nou para decidir las alineaciones de los dos encuentros anteriores. "Queremos llegar a ese partido -contra el Atlético-, como mínimo con la misma ventaja que tenemos ahora", ha comentado.

Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Arthur Melo y Denis Suárez han centrado el interés de los informadores. En cuanto a Piqué, que no se entrenó el jueves a causa de problemas físicos, Valverde ha señalado que valorará su estado tras el entrenamiento de este viernes. "No se entrenó por precaución", ha dicho.

Valverde espera que Dembélé tenga más protagonismo en la recta final del campeonato y ha alabado a Sergi Roberto, que el jueves firmó la renovación de su contrato. "¿Si tendría que ir al Mundial? No me gusta meterme en la labor de otros técnicos, porque no me gusta que se metan en la mía. Siempre soy respetuoso. Si me preguntas a qué nivel está Sergi Roberto o si lo cambiaría por cualquier otro jugador del mundo, te diría que no. Vaya o no al Mundial, para nosotros es el mejor", ha opinado.

En cuanto al poco protagonismo de Denis Suárez en estos últimos partidos, Valverde no ha querido hacer ningún comentario al respecto, como tampoco cuando se le ha preguntado por Arthur Melo, jugador del Gremio brasileño y que podría firmar próximamente por el Barça. "No hablo de jugadores que están en otros equipos", ha recordado.