Jornada 9 Valverde: «Lo bueno para los delanteros es que tengan ocasiones» Ernesto Valverde. / Efe El entrenador del Barcelona dijo no estar preocupado por el rendimiento del uruguayo Luis Suárez COLPISA Sábado, 21 octubre 2017, 23:25

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, acabó conforme con el rendimiento de su equipo en el encuentro frente al Málaga en el Camp Nou en el que se hizo con la victoria por 2-0 y mostró su visión del primer gol. «En el primer tiempo nos ha faltado un poco de ritmo. Se ha abierto el partido con un gol que ellos han protestado mucho. No he visto la jugada todavía. Es el tercer partido en seis días. Hay que concentrarse para jugar este tipo de partidos. Al final es un partido de primer nivel. Venimos de jugar un partido también muy importante. No es solo el cansacio físico, sino el tener que prepararte para otro».

Además, el entrenador barcelonista , destacó en relación al nivel de Luis Súarez, que volvió a marcharse sin marcar: «Lo veo muy bien. Lo bueno para los delanteros es que tengan ocasiones. Los goles llegarán». Por último, elogió el partido de Gerard Deulofeu, que fue el encargado de abrir la lata y encarrilar el encuentro: «Es un jugador que tiene desborde y esperamos que nos aporte cosas. Hoy ha hecho ese gol y esperamos que sea un punto de partida».