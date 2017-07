Operación Soule Tebas: «Villar ya es historia» 02:49 Javier Tebas, presidente de LaLiga. / Foto: El Correo | Vídeo: Atlas LaLiga se presentará como acusación particular en el proceso contra el presidente de la FEF I. TYLKO Viernes, 21 julio 2017, 16:29

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró este viernes que este organismo se presentará como acusación particular en el proceso abierto contra el máximo dirigente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Vilar, su hijo Gorka, y el vicepresidente económico Juan Padrón, detenidos el martes y encarcelados el jueves en el marco de la 'operación Soule' contra la corrupción. Además, el máximo responsable de los clubes profesionales instó también a que se personen el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los propios dirigentes federativos que se vean perjudicados. "Se ha abierto una ventana, pero hay que abrir muchas más a partir deahora y depurar todas las responsabilidades", insistió Tebas.

El presidente de la Liga considera que "Villar ya es historia. "Si no dimite, tiene ser inhabilitado por el CSD, organismo que a su juicio debe disolver la Asamblea de la FEF, "nombrar una comisión gestora y favorecer unas nuevas elecciones libres y transparentes". "Hay que defender la presunción de inocencia, pero es evidente que Villar no puede seguir al frente del fútbol con lo que ya se ha podido ver en el auto del juez", insistió Tebas, enfrentado históricamente al alto dirigente federativo y convencido de que a partir de ahora "saldrán más tentáculos porque hay un sistema generalizado para delinquir".

Tebas apeló al sentido común y a la justicia para "acabar no sólo con Villar sino con la forma de gestionar la FEF, basada en las prebendasy las coponendas". "Da lo mismo que no esté Villar si se mantiene un sistema que llevo denuncinado durante 15 años. Ha llegado la hora de la libertad, del final del miedo, de un cambio radical y de la buena gobernanza", enfatizó el presidente de LaLiga.

Tebas aseguró que le entristece lo ocurrido por la imagen ofrecida en el fútbol español y porque "no hay que desear la cárcel a nadie". Y se responsabilizó de que Villar se haya mantenido casi 29 años en el cargo. "Mucha gente ha mirado hacia otro lado y yo también me siento culpable porque retiré una querella contra cuatro miembros de la FEF porque me lo recomendaron los presidentes y el presidente del CSD para calmar los ánimos. Igual si hubiera seguido hacia adelante, esto habría ocurrido mucho antes", reconoció.