Jornada 1 Simeone no teme los comienzos El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone. / EFE El argentino, invicto con el Atlético en su primer partido de temporada, estrena la Liga en terreno del ascendido Girona AMADOR GÓMEZ Madrid Sábado, 19 agosto 2017, 04:02

Por cuarta vez desde que Diego Pablo Simeone ocupa el banquillo del Atlético el técnico argentino debe disputar fuera de casa su primer partido y asegura afrontar esta Liga «con entusiasmo, ilusión, humildad y ganas de hacer las cosas bien». En los seis encuentros de su estreno en la Liga el Atlético de Simeone ha firmado dos victorias y cuatro empates, y este sábado espera a los rojiblancos en Montilivi el recién ascendido Girona, que debuta en Primera División. Por tanto, con la diferencia de calidad entre ambos equipos, el triunfo es obligado para el Atlético, que con motivo de las obras en el Metropolitano disputará las tres primeras jornada de Liga a domicilio.

Simeone se estrenó con el Atlético en enero de 2012 en La Rosaleda, con el campeonato ya empezado, y no pasó del empate contra el Málaga (0-0), y en las siguientes temporadas los rojiblancos iniciaron la competición en campo del Levante (1-1), el Sevilla (1-3) y el Rayo (0-0). La temporada del título, la 2013-2014, comenzó con goleada en el Sánchez Pizjuán, con un doblete del deseado Diego Costa, que ya presiona también al Atlético para regresar en enero, aunque Simeone no quiere hablar del delantero del Chelsea. «No es jugador nuestro. Lo único que me importa es el partido de Girona», zanjó el ‘Cholo’ cuando se le preguntó por el hispano-brasileño.

El entrenador argentino sólo está centrado en el estreno liguero y tampoco parece preocuparle demasiado que el Atlético no dispute en su estadio su primer partido del curso hasta mediados de septiempre. «Yo, como voy partido a partido, me da igual. Me han dicho que tenemos que jugar fuera de casa, jugamos ahí y no me cambia nada», asegura Simeone, que a falta de fichajes por la sanción de la FIFA se da por muy satisfecho por haber conseguido retener, entre otros, a Griezmann, y no duda en elogiar al club «por su esfuerzo enorme para mantener a jugadores muy importantes». «Que se hayan quedado con nosotros futbolistas que pueden hacer diferencias en el torneo español habla del trabajo muy bueno que está haciendo el club», subrayó.

También quiso elogiar al Girona, «un equipo ordenado que tiene muy clara su idea de jugar» y que según el argentino tendrá «una motivación similar a la del Atlético». «La idea va a seguir siendo ser un equipo protagonista y que no escatima esfuerzos», puntualizó por su parte el técnico del conjunto catalán, Pablo Machín, que no quiere darse por derrotado de antemano y apela a la sorpresa. «El Atlético es muy difícil de derrotar, pero el único deporte en el que un equipo eminentemente superior puede ser derrotado por otro en teoría inferior es el fútbol», proclamó este viernes el entrenador del Girona recién renovado hasta 2019.

Alineaciones probables:

Girona: Iraizoz, Maffeo, Alcalá, Espinosa, Muniesa, Aday Benítez, Pere Pons, Granell o Douglas Luiz, Borja García, Portu y Stuani.

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Giménez, Savic, Lucas, Carrasco, Gabi, Saúl, Koke, Griezmann y Torres.

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano).

Estadio y horario: Montilivi. 20:15 h. (beIN).