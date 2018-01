El Rincón fue muy superior al Martos, al que le marcó al comienzo y al final

El Rincón no dio opción al Martos y, aunque mantuvo en vilo a sus seguidores al no conseguir el segundo gol casi hasta el final, fue el gran dominador. Ya suma 37 puntos y que se adelantó pronto con un lanzamiento de Javi López muy ajustado a la cepa del poste. Los jiennenses no construían y el equipo de Bravo tuvo en Rául, Pepe Capitán y jugadas de Alberto Cortés el segundo gol. Sería precisamente Capitán, el que de cabeza marcara el 2-0 en un pase medido de Semi desde la banda.