Remy, decisivo en el triunfo de Las Palmas Lunes, 18 septiembre 2017, 01:22

Un gol del francés Remy en el minuto 87 acabó con la condición de invicto del Athletic, que no sólo no había perdido sino que no había encajado un solo tanto en sus tres anteriores encuentros. La entrada en el campo del internacional galo, por un discreto Vitolo, revitalizó al equipo grancanario en el momento clave.