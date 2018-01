Análisis El Real Madrid se rearma para la batalla ante el PSG El galés Gareth Bale se desmelenó ante al Deportivo. / Afp El equipo de Zidane recupera las mejores sensaciones físicas, anímicas y de juego tras reconciliarse con el gol ante el Deportivo IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 22 enero 2018, 17:02

Su mayor goleada y primera remontada en esta Liga, los dobletes de emblemas como Gareth Bale y Cristiano Ronaldo y las dos victorias consecutivas ante Leganés, en Copa, y Deportivo, han obrado el cambio de dinámica esperado en el Real Madrid, que revive viejas sensaciones y se ha rearmado ante la eliminatoria de octavos de la Champions que se le avecina ante el París Saint-Germain.

Mientras, los galos de Unai Emery evidencian dudas tras la derrota ante el Olympique de Lyon, los problemas recurrentes de Neymar con Edinson Cavani, la crítica y la propia hinchada del Parque de los Príncipes y la lesión sufrida por Kylian Mbappé, retirado en camilla tras sufrir un golpetazo con el portero Anthony Lopes, aunque poco después escribió un mensaje tranquilizador en las redes sociales en el que aseguró «estar bien» y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Sabedor de que en el club blanco se pasa tradicionalmente del cero al infinito, y viceversa, Zinedine Zidane esbozó un discurso mesurado tras hacerle un ‘siete’ al destartalado Dépor de Cristóbal Parralo. «El resultado lo necesitábamos, pero no sé si hemos cambiado mucho», afirmó el técnico marsellés en conferencia de prensa.

«No miro más allá de conseguir la próxima victoria y encadenar una serie de triunfos», apostilló al insistirle si hay tiempo para lograr un plena recuperación física, psicológica y de juego antes del duelo del 14 de febrero ante el PSG. Evitan por todos los medios los merengues dar la sensación de sufrir ansiedad ante ese partido que, con la Liga perdida, puede marcar la temoprada.

«¿El PSG? Realmente no veo mucho fútbol. Prefiero ver más golf para ser honesto. Todavía no hemos pensado en la Champions, queda tiempo. Ahora tenemos que estar concentrados en los partidos que nos vienen por delante. Coger confianza y volver a la época ganadora», esgrimió Bale en ESPN.

El galés es clave en la mejoría madridista, el gran fichaje de invierno. Su vuelta le ha permitido al Real Madrid recuperar valores como el gol, la velocidad al contragolpe, el poderío aéreo y la estrategia ofensiva. Su inicio de año es espectacular y ya suma nueve goles y cinco asistencias esta campaña.

Tras su doblete ante el Deportivo, es el máximo realizador de su equipo en Liga con seis dianas, y eso que sólo ha participado en 649 minutos a lo largo de nueve partidos. Desde que volvió de su lesión en el Mundial de Clubes, promedia un gol cada 55 minutos. Además, roba balones y se faja en defensa, como demostró ante el Deportivo persiguiendo al lateral Luisinho.

Cerrado el culebrón Kepa, renovado por el Athletic hasta 2025 y con una cláusula de 80 millones, Florentino Pérez reabre los capítulos de Courtois y De Gea

Otro aspecto fundamental es la vuelta al gol de Cristiano Ronaldo, que frente a los gallegos no sólo marcó dos tantos sino que se jugó la cabeza en el segundo ante la bota del suizo Fabian Schär, prueba irrefutable de que tiene hambre y deseo de ser determinante en el tramo final. Se busca y se entiende bien con Bale. A Zidane sólo le falta que se entone Karim Benzema, abucheado en el Bernabéu en su regreso. Antes de la entrada al campo del ariete francés, Zizou ya había vuelto al 4-3-3 que le dio éxito al alinear a Borja Mayoral en detrimento de Isco Alarcón, molesto en el banquillo.

Frescura y dinamismo

Los blancos fueron intensos ante el Deportivo, como si las rotaciones de Zidane en la Copa, con rivales inferiores como Fuenlabrada, Numancia y Leganés, comenzasen a dar sus frutos. Casemiro, Modric y Marcelo actuaron con más chispa, vigor y resistencia. El Madrid presionó mejor y más arriba al rival, con 34 recuperaciones en campo deportivista. El mediocentro robó siete balones, salvó incluso un mano a mano con Florin Andone, hizo perfectas coberturas, pensó más rápido e incluso le dio a Cristiano una asistencia.

Agradeció también el equipo las constantes subidas de Dani Carvajal, muy añorado en su lesión, y de Marcelo, horrible en jornadas precedentes. Mención especial para Nacho, el suplente más titular de la Liga y el chico para todo que requieren todos los clubes y las selecciones nacionales, ya que el canterano estará en la lista de Julen Lopetegui para el Mundial. Mostró arrojo, ambición y equilibrio y selló una actuación sobresaliente con dos goles y un balón salvado cerca de la raya. El Bernabéu coreó su nombre, aunque volverá al banquillo cuando regrese Sergio Ramos.

Zidane sale también reforzado por el hecho de que Kepa Arrizabalaga, al que nunca quiso por fidelidad a Keylor Navas y Kiko Casilla, haya renovado por el Athletic por siete años y una cláusula de 80 millones, el blindaje más fuerte en Ibaigane junto al de Iñaki Williams. Kepa se ha cansado de esperar al Real Madrid, que considera le volvió loco con sus cambios de opinión, y el no de Zidane ha resultado decisivo en su decisión de seguir. «He tenido propuestas para salir, pero lo mejor es seguir en el Athletic», concluyó Kepa tras estampar la firma del nuevo conrato.

Cerrado este capítulo, salvo que en verano el equipo blanco decida pagar esa barbaridad por el joven guardameta de Ondarroa, se reabren los de Thibout Courtois y de David de Gea, santos y señas del Chelsea y el Manchester United, nada más y nada menos. El belga estaría encantado de poder recalar en el Bernabéu y así se lo ha hecho saber su entorno a Florentino Pérez, desde hace tiempo encaprichado con De Gea.

Courtois está más a tiro. Su contrato finaliza en 18 meses, no ha renovado, le encanta Madrid y tiene a sus hijos en esta ciudad. El de Illescas prolongó días después del recordado fichaje fallido por el fax su vínculo con los ‘diablos rojos’ hasta 2019, con opción a un año más, y José Mourinho, cerca de renovar otros dos años con los de Old Trafford, no quiere dejar salir a quien considera el «mejor portero del mundo, crucial para el equipo»

El titular de España lleva camino de obtener su primer ‘Guante de Oro’ en la Premier y, de momento, ha mantenido su portería a cero en 14 de sus 24 partidos ligueros de esta campaña. Ningún portero en las cinco grandes Ligas ha dejado tantos días su meta impoluta. Ahora lleva 414 minutos sin encajar. Es la opción preferida del presidente, que desea ver cambios en la portería aunque ya no se producirán hasta el próximo verano.