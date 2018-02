El Real Madrid se fija en Griezmann Griezmann, en el punto de mira de varios clubes. :: efe El francés sigue cerca del Barça, pero Simeone pelea por retenerlo y su cláusula de 100 millones es una ganga para los más poderosos IGNACIO TYLKO MADRID. Martes, 27 febrero 2018, 01:15

Con un «no» rotundo respondió la semana pasada Diego Pablo Simeone a la pregunta de si estaba dispuesto a pelear por la continuidad de Fernando Torres igual que está haciendo con el futuro de Antoine Griezmann. En otra comparecencia reciente, el técnico argentino aseguró que si fuera hincha del Atlético, haría todo lo que estuviera en su mano para intentar que el francés siguiera de rojiblanco el próximo curso. Además, el Cholo se responsabilizó por completo de esa acción en la que el galo frenó un contraataque ante el Valencia en el Wanda Metropolitano y fue objeto de las iras de un sector de la afición, a la que el futbolista mandó callar.

Simeone ha ejercido de apagafuegos en una historia que ahora vuelve a ser feliz para Griezmann y la parroquia atlética. Con el apoyo de su entorno, la llegada de un socio extraordinario como Diego Costa, y fruto también de un cambio significativo en su actitud, persuadido por el entrenador, el Atlético disfruta de nuevo de una gran versión del galo, autor de nueve goles -seis en Liga, dos en Copa y uno en la Liga Europa- y cinco asistencias en 2018.

En un gran momento

EL DATO Griezmann acumula 15 goles en Liga y 10 asistencias, cifras solo mejoradas por Messi

Tras una primera mitad de temporada intermitente, a Griezmann se le ve feliz, desatado. Se ha convertido en el segundo jugador de la Liga con dobles dígitos en goles (15) y asistencias (10) en todas las competiciones y sólo le supera Messi, autor de 30 dianas y 15 asistencias.

¿Está arrepentido de algo o en deuda con la afición?, se le cuestionó a Griezmann tras su exhibición ante los hispalenses y después de unos meses en los que no se ha mostrado nada cariñoso, precisamente, con la grada del Metropolitano. «En cada partido lo doy todo y ahí en el campo lo demuestro», contestó el jugador de Macon.

Griezmann acordó el pasado verano con el Atlético que seguiría esta temporada para no dejar muy limitado a un equipo que hasta enero no pudo inscribir a Diego Costa y a Vitolo. A cambio, le elevaron su sueldo hasta una cantidad próxima a 14 millones anuales y le redujeron su cláusula a 100 millones, a partir del próximo 30 de junio.

El Barcelona le quiere desde hace meses para completar el tridente que lideran Messi y Luis Suárez, toda vez que Dembélé aún parece asustado por la responsabilidad y Coutinho llegó para ir siendo el relevo generacional de Andrés Iniesta.

Del mismo modo que en el Atlético aún sueñan con la posibilidad de que Griezmann decida continuar de rojiblanco a cambio de otro aumento de sueldo, Florentino Pérez no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. El Real Madrid no puede permitir que el Barça se quede con lo más granado del mercado y la hinchada tampoco le perdonaría a su presidente que no mueva ficha si Antoine se pone a tiro y el galés Gareth Bale sale al mercado. A sus 26 años, Griezmann es quizá la mejor oportunidad en escaparate de grandes figuras.