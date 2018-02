Las opciones de título del Atlético pasan por el Pizjuán

El Atlético de Madrid visita de nuevo el Ramón Sánchez Pizjuán. Los hombres de Simeone se enfrentan al Sevilla sólo 32 días después de caer eliminados en la Copa del Rey ante el equipo hispalense y quieren retomar sensaciones en el mismo escenario. El entrenador del cuadro 'colchonero' quiere sumar en la última salida de los rojiblancos antes de su visita al Camp Nou. Vincenzo Montella, por su parte, aspira a cosechar un nuevo triunfo ante el conjunto madrileño y meter presión al Valencia por la cuarta plaza en la tabla. «Desde aquel partido han jugado casi siempre los mismos, han crecido mucho. Tienen verticalidad y son competitivos, los números hablan por sí solos», comentó el técnico del Atlético sobre su rival de hoy.

El Sevilla, con la final de Copa ante el Barcelona en el bolsillo, vive un momento dulce con Montella. Desde la derrota ante el Betis en el debut del preparador italiano, el cuadro de la capital andaluza se mantiene invicto como local y sólo ha perdido a domicilio ante el Alavés y el Eibar. El exentrenador del Milan tiene un once tipo que acumula muchos minutos jugados pero podría presentar rotaciones. «Es un equipo que pelea por ganar la Liga. Los jugadores se han recuperado y estamos preparados», señaló el entrenador napolitano. Los sevillistas no contarán con Ganso, que al igual que su compatriota Arana, no ha debutado con el míster actual.

Simeone, satisfecho

Simeone, que se muestra satisfecho con el rendimiento del grupo en la Liga Europa, donde dio minutos a jugadores poco habituales como Gaitán, quiere desmarcarse como única alternativa al título de Liga y meter presión al Barcelona una semana antes de visitar la ciudad condal para medirse ante los azulgrana. El Real Madrid, a cuatro puntos del Atlético en Liga, acecha la segunda posición y el 'Cholo' quiere responder. El entrenador bonaerense no podrá contar con Carrasco, que negocia al igual que Fernando Torres su incorporación al Dalian Yifang chino, aunque el delantero español sí entró en la convocatoria.

Duelo rojiblanco, de altura y con la misma rivalidad de siempre entre ambos equipos, un clásico de la Liga. El último enfrentamiento se saldó con el gol más tempranero encajado en la 'era Simeone'. Escudero marcó a los 25 segundos y los rojiblancos terminaron sucumbiendo en Nervión. El Atlético quiere revancha y tratará de mostrar su mejor versión en su intento de mantener viva la llama del campeonato nacional, aunque no lo tenga nada sencillo.