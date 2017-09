Barcelona Neymar se burla de Bartomeu: «Este presidente es un chiste» Neymar, junto a Dani Alves. / Luis Acosta (Afp) El brasileño usa las redes sociales para responder a las palabras del presidente azulgrana sobre su salida del club COLPISA / AFP BARCELONA Martes, 5 septiembre 2017, 22:34

La salida del brasileño Neymar "es una oportunidad" para que el Barcelona regrese a su juego de toque colectivo, aseguró el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, quien señaló que erró al confiar en el brasileño, que a su vez contestó en Instagram calificando de "chiste" al mandatario.

Más información Bartomeu garantiza la continuidad de Messi

"Mejor tener el talento en casa", pero "no hay que ser pesimistas. Es una oportunidad para el Barça de romper con el tridente y apostar por el juego colectivo", dijo Bartomeu, que habló sobre el brasileño en dos entrevistas que publican este martes los diarios 'Sport' y 'Mundo Deportivo'.

"Es una oportunidad para plantear un regreso al fútbol colectivo del centro del campo, que tradicionalmente era la fuerza del Barça", enfatizó el presidente azulgrana, deseoso de tranquilizar a sus aficionados tras la abrupta marcha del brasileño. "Su salida puede permitir reforzar el modelo, que no todo recaiga en el tridente" que formaban Luis Suárez, Leo Messi y Neymar, cuya ausencia debe colmar el joven francés Ousmane Dembélé, fichaje estrella del Barça este verano.

"La gente verá que será un equipo más competitivo que el año pasado. Eso sí, sin Neymar pero con jugadores como Dembélé. Ya no tendremos el tridente pero tendremos un mayor equilibrio en el campo", insistió Bartomeu.

Autocríticas

En medio de sus mensajes positivos, el dirigente azulgrana hace también dos "autocríticas". "La primera autocrítica es creernos la palabra de los Neymar de que no se iban. La segunda, que la planificación de salidas no ha ido como queríamos", explicó.

"A principios de agosto, el padre de Neymar nos dijo que no se iría, que no pasaría nada. Nos lo creímos. Y nos equivocamos", dijo Bartomeu. "Si un jugador se quiere ir, tiene que decirlo claramente y a ver cómo lo hacemos. Eso da tiempo a que su club se prepare y busque un sustituto. En este caso él no dio esta oportunidad", concluyó.

Tras conocer estas palabras, Neymar publicó en su cuenta de Instagram una foto de Bartomeu con la leyenda "este presidente es un chiste" acompañada de tres emoticonos riéndose.